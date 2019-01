Kristijan Molnar jedan je od vodećih DJ-a u Beogradu, a ujedno i urednik i voditelj popularne radijske emisije kojom promiče elektroničku glazbu.

Omiljen je i u cijeloj regiji, pa tako i u Zagrebu gdje se vraća već ovog petka, 25. siječnja, cjelonoćnim nastupom s domaćinom Felverom u Mastersu.

- Ide ti dobro u posljednje vrijeme. Sviraš puno po regiji, ali i vani. Čemu možeš zahvaliti taj uspjeh?

Većina ljudi misli da je radio mrtav, dok mene taj medij gura naprijed. Jednostavno me tjera da radim. Upravo zbog radija odgovaram na pitanja u 4 ujutro. Kako bi vi rekli, to samo ide!

- Iako mlad, na sceni si već godinama. U kojem trenu si shvatio da želiš biti DJ?

Ne sjećam se tog trenutka kada sam rekao da ću od sljedećeg ponedjeljka biti DJ. Odustao sam od sporta pa sam više vremena posvetio muzici. Ne bih znao ni od kojeg trenutka ili događaja sam dio te scene, ali vjerujem da moj spoj s klubom 20/44 ima značajan utjecaj.

- Dobar dio zasluga za tvoju popularnost, ali s druge strane i za tvoj doprinos sceni, ima radijska emisija Christalization. Koji je njezin aktualni koncept i gdje se ona trenutno emitira?

Uskoro na radiju Beograd 202 pod nazivom Kristalizacija.

- Radijska scena u Hrvatskoj svela se uglavnom na formatirane radio stanice s ograničenim playlistama te banalnim pričama o prometu i vremenu. Stanice s programom za zahtjevniju publiku mogu se nabrojati na prste. Kakva je situacija u Srbiji po tom pitanju?

Slušajući horor priče i lepršave bajke iz prošlog i ovog stoljeća, čini mi se da nikada nismo imali puno takvih radio stanica. Koliko god unazad pogledali, to se uvijek brojalo na jednoj ruci. Pitanje je samo zbog čega je neka radio stanica u određenom trenutku privlačila ljude. Zato je malo bitnije što nekoliko stanica pokušava i radi od toga koliko ih je u eteru.

PR

- Sigurno je bolja situacija po pitanju noćnog života. Opiši nam malo trenutnu scenu u Beogradu.

Nedavno je jedan prijatelj iz Hrvatske izjavio da se više neće vraćati u Beograd. Može biti toliko dobro, ali isto tako ovaj grad nikad ne spava, ne staje niti jednog vikenda pa se ponekad umori ili pomalo zbuni. Prethodne dvije godine bile su zaista burne, mnogo DJ-a je protutnjalo kroz naše klubove, svi zajedno privukli smo veliki broj ljudi i onda su svi očekivali trenutak zasićenja koji je došao. Zato danas, nažalost, mnoge žurke nisu uspješne na kraju večeri. Trenutno smo na meti mnogih agenata s minimalno duplo jeftinijom ulaznicom u cijeloj regiji, ujedno smo potrčali za svim tim strancima, a jako nam nedostaje zajedništvo. Klubovi nemaju određena pravila što utječe na ponašanje ljudi u klubu i izvan njega, pa se tako pojam rezidenta skoro izgubio. Ipak, ponavljam, može biti baš dobro!

- Uz klubove, vrelo je ovih dana i na ulicama Beograda. Kakva je trenutno društvena klima u gradu i zemlji?

Ulice su zametene, a ljudi su ljuti. Politika je umiješana u društvo pa bih to zaobišao. Ukratko, strašno je.

- Poznato je da voliš puštati muziku cijelu noć. Koliko si najduže puštao tokom jedne večeri i gdje?

13 ili 14 sati, u Požegi u Srbiji. Ne baš naročito popularan grad za takve partije. Imaju dobru rakiju.

- Sljedeći nastup u Mastersu bit će također svojevrsni allnighter, ali činit ćeš to izmjenjujući se cijele večeri s Felverom. Jeste li dosad već tako nastupali i što možemo očekivati ovog puta?

Puštali smo muziku nekoliko puta iz zabave, ali sada će biti ozbiljno.

- Dugo već prijateljuješ s Felverom. Kako se vas dvojica nadopunjujete glazbeno, ali i kao ličnosti?

Felver je rijetka vrsta danas. Iskren prijatelj i savjetnik pun humora. Sretan sam što nas je muzika tako lako spojila.

- Sve češće te viđamo u Zagrebu, a posebno u Mastersu. Što te posebno privlači ovdje?

Mene uvijek privlače ljudi i sretan sam kad se vraćam u isti grad i isti klub. To znači da se dogodilo nešto više od dva sata muzike. Sa zagrebačkom plesnom družinom i Mastersom se to dogodilo u jednoj noći, pa sam kasnije u komentaru pročitao da me smatraju rezidentom, iako nisam najstvarnije, ali drago mi je da smo tako bliski. S takvim odnosom je već u startu sve lakše i ljepše. Sada jedva čekam petak!