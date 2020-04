Stjepan Hauser zasvirat će u pulskoj Areni, koja za njega ima posebno značenje.

Stjepan Hauser s ponosom najavljuje poseban nastup "Alone, Together" u praznoj pulskoj Areni! No ipak, na ovom nastupu očekujemo publike više nego ikad, i to one virtualne jer će streaming nastupa biti dostupan diljem svijeta na njegovu YouTube kanalu - u ponedjeljak, 27. 4. s početkom u 19 sati!

Tim će se posebno osmišljenim nastupom i naš slavni violončelist pridružiti glazbenicima koji podržavaju i posvećuju svoju glazbu svim djelatnicima koji rade na prvoj liniji obrane protiv koronavirusa. Uz to, Stjepan na ovaj način također podržava COVID-19 Solidarity Response Fund.

Već sad možete namjestiti alarm na linku za streaming iz Arene, prostora koji za Hausera ima posebno značenje i u kojoj je svirao nekoliko puta pred tisućama obožavatelja.

“U ova teška vremena ljudski je duh pokazao svu svoju snagu. Našli smo ga u ljudima koji nas svakodnevno okružuju, a čiji izvanredan posao spašava živote, u radnicima koji su na prvoj liniji i svima nama koji smo samo ostali kod kuće. Premda smo prisiljeni biti razdvojeni, ostali smo zajedno. Ostanimo zajedno dok držimo razmak i nađimo nadu u našoj humanosti”, poručuje Hauser, koji će kroz ovaj jedinstveni događaj još jednom svijetu pokazati i ljepotu naše pulske Arene.