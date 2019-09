Popularni pjevač Sergej Četković u zagrebačkoj Areni nastupit će 14. veljače 2020. godine, a dan kasnije razveselit će obožavatelje koncertom u Spaladium Areni.

Jedan od najomiljenijih pjevača u regiji Sergej Četković, 14. veljače 2020. godine prvi će put nastupiti u zagrebačkoj Areni, a već dan iza, 15. veljače 2020. u splitskoj Spaladium Areni.

Glazbenik i kantautor, koji je na sceni 20 godina u Zagrebu i Splitu će za Valentinovo, ako je suditi prema dosadašnjim nastupima, pripremiti romantičan spektakl.

"Nakon sjajnih koncerata koje smo zadnjih godina imali u Lisinskom i u hrvatskim gradovima, koncerti u zagrebačkoj i splitskoj Areni jako me raduju. Posebno me veseli što ću upravo na ta dva koncerta obilježiti veliki jubilej i to 20 godina glazbene karijere. Ono što mogu obećati je da ćemo se potruditi da odabirom pjesama, atmosferom i mnogim iznenađenjima opravdamo povjerenje i podršku koju nam publika pruža svih ovih godina. Siguran sam da će koncerti biti veličanstveni i da će poštovatelji moje glazbe punog srca izaći iz dvorane", iskren je Sergej.

Njegovi koncerti često se pretvore u veliki plesni podij, a nastup je uvijek popraćen vriskovima i ovacijama obožavatelja. Upravo tako izgledali su njegovi nastupi u Hrvatskoj. Ćetković je do sada tri puta rasprodao Koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski, a ovoga ljeta imao je I uspješnu ljetnu turneju Jadranom.

"Kad govorimo o Sergeju svaka riječ je suvišna jer njegov talent treba doživjeti uživo. Iznimno nam je zadovoljstvo najaviti nastupe u dvije najveće hrvatske dvorane jer riječ je o vrhunskom interpretatoru i jednoj od najtraženijih zvijezda u regiji" rekao je direktor Star produkcije, Alen Ključe.

Glazbeni put ovog velikana započeo je još u dječačkoj dobi u bendu "Vatrena srca" u kojem je sa samo sedam godina pjevao i svirao klavir. No profesionalnu karijeru započeo je 1998. nastupivši na festivalu Sunčane skale. Dvije godine kasnije objavio je prvi album koji već u startu postiže veliki uspjeh u Crnoj Gori, a kada je nova diskografska kuća Goraton otkupila prava i reprintala CD u državama bivše jugoslavije, Sergej je postao poznat širom regije.

