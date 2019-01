Sve je spremno za veliki samostalni koncert Saše Lozara u Zagrebu,

Saša Lozar u subotu 9. veljače održat će veliki samostalni koncert te najavljuje odličnu glazbenu priču. Glazbenik će imati i posebne goste, a na pozornici će mu se pridružiti naš najbolji saksofonist Igor Geržina, poznati skladatelj i gitarist Ante Pecotić kao i najuži suradnik i glavni krivac velikih Sašinih hitova "Tajno", "DA" - Predrag Martinjak Peggy te glazbeni producent Baby Dooks. Uz navedene goste, Saša Lozar najvljuje i gosta iznenađenja.

Koncert Saše Lozara bit će vrlo intiman, no prije svega glazbeno zabavan. Svojim osebujnim talentom i toplim vokalom izvodit će svoje omiljene hitove poput "Tajno", "Da", "Šalu", "Nemoćan pred njom", "Opčinjen", "Nitko kao mi", "365", te obrade poput "Molitve za Magdalenu", "Mjesto za dvoje", "Samo za taj osjećaj", "Lady", "Somebody To Love".

U društvu prave glazbene elite i odličnih gostiju te u pratnji svog benda: klavijature - Filip Gjud, gitara - Marko Turkalj, bas - Nino Krznarić, bubanj - Mario Klarić, Lozar najavljuje odličan klupski koncert za sve glazbene sladokusce koje poziva da mu se pridruže 9. veljače u klubu Sax!

Ulaznice za koncert mogu se kupiti na blagajni kluba Sax!