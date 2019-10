U Zagrebu je prosinac mjesec koji se posebno iščekuje. Osim standardnih adventskih dana koji kreću s 1.12., ono što se s nestrpljenjem među Zagrepčanima čeka je potvrda i najava, sad već pomalo tradicionalnog, koncerta Đorđa Balaševića.

I potvrda je stigla prije tri dana! Na službenoj Facebook stranici Đorđa Balaševića tada je objavljeno kako će 26. prosinca u Areni Zagreb dogoditi susret Balaševića i "njegovih".

Posebna veza između Balaševićeve publike i Balaševića brzo je potvrđena - prodaja ulaznica krenula je ovaj ponedjeljak, a u samo dva dana prodano je pola kapaciteta Arene Zagreb!

Nakon prepune pulske Arene ovog ljeta, publika širom Hrvatske ima priliku za novo druženje s najvećim romantičarom ovih prostora. Sve upućuje na to da će koncert biti, kao i svi njegovi do sada, rasprodan, i to puno ranije od samog datuma događanja.

S obzirom na veliki interes, preporučujemo onima koji još nisu nabavili svoju ulaznicu, da požure.