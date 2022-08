Njemačko-grčki par nastupit će u petak, 12. kolovoza u Mastersu s domaćinom Felverom

Dark disco susreće EBM uz dozu acida i post punka, obavijenu velom nostalgije. Upravo tako opisuju glazbu dua Local Suicide, iako je oni sami radije nazivaju technodisco. Brax Moody počeo je puštati muziku 2004. u rodnom Münchenu sve dok nije preselio u Berlin i ondje počeo surađivati s Vamparelom. Naposljetku je ovaj njemačko-grčki par povezala ljubav, ali i zajednički projekt Local Suicide koji će predstaviti u petak 12. kolovoza u Mastersu.

- Imate vrlo neobično ime. Zašto Local Suicide?



Local Suicide: Prvo smo s jednim prijateljem stvorili projekt benda pod nazivom Local Suzie. Ime je bilo Maxova ideja: odmalena je pisao ovo ime na svojim skateboardima. Bio je fasciniran konjskim utrkama te je sanjao o vlastitom trkaćem konju kojeg će nazvati Local Suzie. Bend nije dugo postojao, jer nismo mogli uskladiti različite rasporede. Nas dvoje smo odlučili nastaviti kao DJ duo i tražili smo slično ime, a kako oboje volimo bend Suicide, odlučili smo se za Local Suicide. Mislili smo da bi to mogla biti metafora za ubijanje svih vaših briga i problema na plesnom podiju.



- Kako su izgledali vaši počeci? Koliko znamo, upoznali ste se u Berlinu. Kako ste se odlučili na suradnju?



Vamparela: Svirala sam na DJ natjecanju u Magnet Clubu u Berlinu 2008. godine. Nakon pobjede na prvom natjecanju, branila sam svoju titulu. Nažalost, izgubila sam tu noć, ali tako je bilo najbolje jer sam upoznala Maxa. Odmah smo počeli izlaziti, a ostalo je povijest.

Brax Moody: Oboje smo bili DJ-i i često smo svirali u gradu, ponekad na različitim lokacijama iste večeri, a kako smo bili par, postajalo je komplicirano i dosadno. U jednom trenutku Vamparela me pozvala na allnighter s njom u Kaffee Burgeru. Oboma nam je bilo toliko zabavno da smo postupno prestali imati solo nastupe i počeli svirati samo zajedno.



Vrlo brzo počela ih je hvaliti publika i kritika, a Beatport ih je čak označio ključnim figurama dark disco scene. Uslijedili su nastupi na velikim festivalima poput Lollapalooze, ADE i Sonara, a u njihovom hektičnom rasporedu po raznim kontinentima našlo se mjesta čak i za nastupe kao predgrupa New Orderu.



- Čini se da je u Berlinu, ali i drugdje, aktualan taj 'dark disco meets EBM' zvuk. Može li se reći da je to već trend i kako to objašnjavate?



Lokal Suicide: Teško je za objasniti, ali mnogi današnji izvođači dark disca svirali su u bendovima i vole mračnu gitaru, EBM, rani industrial i goth stvari iz 80-ih. Lijepo je vidjeti da se danas sve više pušta na plesnim podijima i čini se da je scena jako narasla u posljednjih nekoliko godina.



- Kakva je sada situacija u Berlinu? Je li noćni život ponovno procvjetao?



Lokal Suicide: Nakon pandemije, noćni život je svakako procvjetao, a otvorilo se čak i nekoliko novih klubova. Publika je definitivno žedna provoda, a svi nastupi koje smo imali bili su više nego zabavni. Ipak, cijene su porasle, sve je skuplje, od ulaza do pića, pa nije tako lako voditi klub kao prije.



- Uz Local Suicide, imate i druge projekte poput Dina Summer s glazbenikom Kalipom. Kada možemo očekivati nova izdanja?



Local Suicide: Nakon objavljivanja naših debitantskih albuma s oba projekta, jako se veselimo radu na novoj glazbi. Trenutačno radimo na novom studiju u Berlinu koji će, nadamo se, biti potpuno opremljen krajem kolovoza. Prošle smo godine bili super produktivni uz dosta EP-a i suradnji sa Skelesysom, Velaxom, Lottom i Wiener Planquadratom. Sljedećeg tjedna najavit ćemo četiri EP-a s remixevima našeg debitantskog albuma koje su napravili naši bliski prijatelji i producenti kao što su Biesmans, Rodion, Adana Twins, Alejandro Paz, Die Selection, You Man i drugi.



- U kojem smjeru želite razvijati svoju karijeru?



Local Suicide: Da budemo iskreni, nemamo veliki plan. Ipak, bilo bi sjajno kad bismo se mogli u potpunosti usredotočiti na vlastitu glazbu i izdavačku kuću u nekom trenutku te mogli napustiti svakodnevne poslove i biti fleksibilni u pogledu mjesta gdje živimo te odlaska na dulje turneje.



- Kakvi su vaši recentni nastupi? Što možemo očekivati u Mastersu?



Local Suicide: Bili smo nevjerojatno zaposleni ovog ljeta s mnoštvom live svirki našeg benda Dina Summer s kojim smo sredinom srpnja izdali debitantski album 'Rimini'. Imali smo i mnogo klupskih i festivalskih nastupa kako bismo predstavili 'Eros Anikate', debi album Local Suicidea, objavljen u svibnju za našu etiketu Iptamenos Discos. Nikada se zapravo ne pripremamo za nastupe tako da set u Mastersu, prvi ikada u Zagrebu, možemo najbolje prilagoditi mjestu, vremenu i publici. Veselimo se zabavi s vama!



U petak s domaćinom Felverom u Masters donose novi zvuk i nezaobilazno iskustvo za svakog glazbenog sladokusca koji se još nalazi u Zagrebu.

PR Foto: PR