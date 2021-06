Drugi po redu singl "Pet godina" Mateja Miloševa interpretirala je Maja Posavec, koja je, kaže Milošev, svojim vokalom i osjećajem cijelu priču nevjerojatno obogatila, i pjesmu učinila "svojom".

Klasični glazbenik Matej Milošev nakon suradnje s Dunjom Ercegović (Lovely Quinces) u pjesmi "Drugom prilikom" donosi drugu u nizu pjesama s nadolazećeg albuma na kojem Milošev stvara za pop i rock glazbenike koji će svoj rad, ujedinjeni u zajedničkoj glazbenoj kreaciji, predstaviti i na cijelom, zajedničkom albumu, a pojedinačne singlove pratit će i video spotovi.

"Maja ima takvu iskrenu boju i emociju u glasu koja savršeno odgovara tematici pjesme i neizmjerno sam joj zahvalan na ukazanom povjerenju i pečatu koji je dala pjesmi koja je nastala kao razmišljanje o gubitku i onog osjećaja nedostatka i nedostajanja koje taj isti gubitak u nama budi. Znate ono kada vam se učini da tu osobu vidite na ulici, u prolazu, u snovima i svugdje oko vas. Sad, to može biti neka draga, voljena osoba ili pak mjesto ili osjećaj ili neko prošlo, minulo vrijeme. Zapravo se nadam da će svatko tko čuje pjesmu u njoj pronaći ono nešto svoje za čim i dalje traga", poručuje o pjesmi Milošev.

Do suradnje s Majom došlo je sasvim slučajno,zahvaljujući povremenim sretanjem u gradu i kavama na kojima su pričali na čemu trenutno rade.

"Uvijek mi je drago kad me netko pita da otpjevam pjesmu zato što je pjesma vrlo osobna, ali svaka pjesma je osobna – za dati nešto svoje u nečiji tuđi autorski rad, mislim da je za to potrebno povjerenje prije svega. Čim postoji to povjerenje između dvije osobe, onda nekako ta suradnja ispunjava obje strane. Iskreno nisam mislila da će se Mateju svidjeti što sam napravila u prvom pokušaju, ali me on uvjerio da je to to, njemu se to jako svidjelo i na kraju sam ja isto jako sretna i zadovoljna kako sve zvuči, pogledala sam spot koji je isto odličan tako da evo, drago mi je", rekla je Maja Posavec.

Produkciju pjesme potpisuju Jere Šešelja i Tomislav Šušak, a kroz pristup pjesmi i aranžman donose veliki, bogati zvuk koji odgovara veličini osjećaja koji se u nama budi kada se prisjećamo onoga što nam fali. Spot je ponovo nastao u produkciji More Magnets – za ideju spota zaslužne su Renata Lučić i Nika Mokos, a plesači pod koreografskom palicom Dore Šesto plesom i sjajnim vizualnima dočaravaju sve ono o čemu pjesma govori.