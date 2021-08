Nakon pobjede na ovogodišnjem Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu, članice klape Luše predstavljaju spot koji je i mnogo više od spota.

Iza njih je pregršt pohvala stručnjaka i ovacija publike koja je oduševljena njihovim glasovima i interpretacijama. Svaka iza sebe ima svežanj glazbenog iskustva, a kad su se spojile s voditeljem, kao da se ključ stopio s ključanicom.

One su klapa Luše, višestruke pobjednice Omiša. Na tom su festivalu debitirale 2018. godine i osvojile zlato za najboljeg debitanta i za prvu nagradu publike pa mu se od tada redovito vraćaju i kite odličjima. Srebro, tj. drugu nagradu stručnog povjerenstva i zlato od publike osvojile 2019., zatim su u 2020. osvojile zlato, tj. prvu nagradu stručnog povjerenstva (nagrada publike nije se dodjeljivala), a ove su godine postale apsolutne pobjednice Festivala osvojivši prvu nagradu i stručnog povjerenstva i publike. Nakon pobjede, publici predstavljaju svoj prvi spot koji je prožet povijesnom tematikom.

Svaku minutu vremena koriste za druženje i pismu, a uz njih je Marko Šimić, koji sve pomno sluša, slaže, dogovara i vodi ih. Rezultati o tome najbolje govore jer su u vrlo kratkom roku "isplivale" na sam vrh aktualne klapske scene - u samo četiri godine postojanja osvojile su ukupno 6 zlata na Omiškom festivalu, što žirija, što publike. Luše čine Petra Božulić, Kristina Krolo, Petra Šalinović, Nika Rezić, Katarina Tadić, Kristina Savarin, Ela Jurić Duvnjak i Dunja Sičaja.

Svoj su prvi spot odlučile posvetiti hrvatskoj junakinji Mili Gojsalić, koja je u vrijeme provala Osmanlija na područje Poljica (oko 1530.) (danas područje Splitsko-dalmatinske županije) otišla u osmanski tabor pa, prema pučkoj legendi, zavevši pašu, zapalila osmansku barutanu. Nakon toga je u osmanskim postrojbama nastala pomutnja pa su Poljičani porazili i otjerali protivničku vojsku. Pjesnikinja Jasminka Mimica napisala je tekst, a Marko Šimić napravio je glazbu i aranžman. Petra Božulić, članica klape, osmislila je scenarij, a višestruko nagrađivani Ivan Perić redatelj je spota. Za ostvarenje videouratka zaslužan je velik broj ljudi koji su na svoj način doprinijeli tome da priča o Mili postane i glazbeni spot i filmsko djelo povijesne tematike o ženskoj junakinji koji će ostati za naraštaje koji dolaze i koji predstavlja dio bogate hrvatske baštine.

Marko Šimić prenio nam je svoje dojmove: "Oduševljen sam, nevjerojatno je kako se od ideje došlo do zbilja velikog projekta na kojem je sudjelovalo preko stotinu ljudi, osobito volontera koji su svojim trudom i voljom uvelike pridonijeli realizaciji. Kako do sada nisam imao prilike sudjelovati u izradi nekog spota, ovo je bilo jedno sasvim novo iskustvo za mene. Svjedočio sam brojnim talentiranim i upornim ljudima koji su pokazali da se sve može kad se hoće. Ovim putem se još jednom želim zahvaliti svima koji su na ovaj ili onaj način sudjelovali u realizaciji ovog projekta".

Petra Božulić fascinirana je činjenicom da se stvari u životu slažu sasvim neočekivano i slučajno: "Sve je počelo od poznanstva s gđom. Jasminkom Mimicom koja je napisala tekst pjesme i zamislila da ju upravo naša klapa izvodi. Imali smo tu sreću da imamo našeg Marka koji je ideju objeručke prihvatio i kojem je ideja za glazbu došla gotovo na licu mjesta. Kasnije su se stvari odigrale suprotno od prvotno planiranog i došlo je do toga da ju umjesto za festival spremamo za studijsko snimanje. Naravno kad krenete spremati neku pjesmu uvijek razmišljate o njezinoj pozadini i slike scenarija se krenu same od sebe vrzmati po glavi, a kad nešto izgleda genijalno u vašoj glavi onda to poželite pretočiti i u sliku vidljivu drugima. Tako smo došli na ideju video spota u vidu kratkog povijesnog filma o našoj Mili jer smo htjeli ostaviti nešto u baštinu nadolazećim naraštajima. Ideju su odmah podržali i naši prijatelji iz Kostanja, klapa Pasika koja je kao iz topa ispalila da bi redatelj trebao biti Ivan Perić i sam rodom iz Kostanja".

A Ivan Perić dodao je: "Kao netko tko je i sam rodom iz Kostanja i zapravo odrastao uz priče o Mili Gojsalić zbilja sam počašćen i drago mi je što me klapa Luše izabrala za sudjelovanje u ovom projektu. Pogotovo mi je bilo drago vidjeti kako su u projektu sudjelovala brojni KUD-ovi i udruge, posebice s područja Poljičke krajine. Ne pamtim kad se dogodio nekakav sličan projekt da se kroz ovakav zanimljiv format prikaže jedan isječak iz hrvatske povijesti, u ovom slučaju legenda o Mili Gojsalić. Nadam se da će publika biti zadovoljna jer smo se zbilja svi skupa jako potrudili te se nadam da će se to i vidjeti u rezultatu".