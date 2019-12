Klapa Cambi snimila je u požeškoj dolini spot za hit "Ljubav niti zaplela" kojim je još jednom uspješno spojila more i ravnicu

Klapa Cambi iz Kaštel Kambelovca na 50. AUREA FEST-u, održanom ljetos u Požegi, predstavila se predivnim stihovima o sudbonosnoj ljubavi, a kraj godine odlučili su obilježiti novim spotom.

U svojem hitu pjevaju o ljubavi koja povezuje duše, sama doskita i otvara sva vrata.

Autor pjesme Željko Zovko ponosan je novu suradnju s, po njemu, najboljom klapom na ovim prostorima.

"Klapa Cambi svojom izvedbom pjesme "Ljubav niti zaplela" dala je onaj završni dodir čarolije koji ja, kao autor, uvijek tražim u svojim pjesmama. Sretan sam zbog ove suradnje i nadam se da će biti još pjesama koje ćemo zajedno prenijeti do publike", rekao je.

Spot je napravio Matko Petrić kojem se jako dopada spoj sjevera i juga-

"Meni se jako sviđa kombinacija dalmatinske klape i slavonskog štiha. Ova kompozicija mi je legla iz prve i baš sam se potrudio prenijeti tu romantiku iz nota u sliku. Zlatni štih spota je zamišljen i snimljen u zlatnoj požeškoj dolini ovoga ljeta, gdje smo klapa Cambi i ja zajedno nastupali na Aurea Festu", rekao je.



Jedan od aranžera, Branimir Jovanovac, nije mogao sakriti svoje zadovoljstvo i strah oko pjesme.

"Razveselio me Hrvojev poziv da radimo novu pjesmu i to za Aureafest u Požegi, da pokušamo ponovo napraviti spoj Dalmacije i Slavonije u suradnji s izvođačem popularne tamburaške glazbe.Pjesma mi nije zvučala kao suradnja i drago mi je što je klapa prihvatila moj prijedlog da budu samo oni. Vinko Didović i ja smo radili aranžman, on za vokale, ja instrumentarij i odmah smo se poklopili u razmišljanjima. Moram priznati da sam se malo bojao reakcije i Vinka i klape kada sam predložio da bi se odmaknuo od standardnog instrumentarija koji je uobičajen u popularnoj klapskoj glazbi jer sam želio da ova pjesma ima malo drugačiji “potpis”. Ideja je da bude više električnih gitara, ali onih koje se ne nameću već stvaraju atmosferu, više da plove oko pjesme i stvaraju ugođaj violina, padova i slično. Drago Laban to je odradio vrhunski, a Vinko mi je rekao da smo ih baš pozitivno iznenadili. Klapa je svoj dio, kao i uvijek, odradila vrhunski i baš sam zadovoljan i sretan što smo opet napravili dobru pjesmu", objasnio je.

Članovi klape zato se nadaju da će nova pjesma obilježiti mnoga buduća uplovljavanja u bračne vode!