Pjesma govori o tradiciji pučkog, klapskog pivanja i okupljanja na Badnjak i Silvestrovo – Ispo' ure u Splitu.

Klapa Cambi iz Kaštel Kambelovca snimila je spot za novu božićnu pjesmu "Ispo' ure", kojom su obogatili glazbeni blagdanski repertoar i uveli nas u prosinac ove 2020. godine.

Hrvoje Lozančić, član Cambija, kaže nam da su baš zadovoljni pjesmom.

"Ova pjesma stidljivo je ušla u naš rad, no na kraju nas je i same iznenadila. Možda baš zbog toga što ju je nadopunjavao svaki od kreatora, onako, "sloj po sloj". Autor je teksta Pjero Mirić, skladateljica je Tatjana Jergan Botunac. Naš Vinko Didović dao je vokalnu formu, a Nenad Šiškov razgalio nas je svojim aranžmanom. Pjesma počinje kao kakva božićna pjesma Deana Martina, donosi onaj blještavi ugođaj, a onda u refrenu zaokrene prema pučkom pjevanju, onom o čemu pjesma govori, a to je tradicija pučkog, klapskog pivanja i okupljanje na Badnjak i Silvestrovo – Ispo' ure u Splitu. Stoga su i kadrovi spota kojeg nam je u ugodnoj atmosferi pripremio Matko Petrić snimljeni na tom mjestu s nadom da ćemo se već dogodine, slobodno i sigurno okupljati na tom mjestu", rekao je Hrvoje.

Skladateljica Tatjana Jergan Botunac opisuje ljepotu stvaranja i suradnju s drugim autorima.

"Ovo je još jedna u nizu mojih pjesama koje tekst potpisuje Pjero Mirić, a po prvi put, što me posebno veseli, surađujem i s aranžerom Nenadom Šiskovom koji je zaista svim srcem "ušao" u božićni ugođaj te aranžmanom okitio ovu "glazbenu jelku". Vokalni aranžman protkan perom Vinka Didovića upotpunio je taj ugođaj, a klapa Cambi dala je obol svemu. Svaka nova suradnja s njima mi je draga. Ova naša božićna priča, kako u njoj kaže Pjero, nekako posebno mi se "toplinom skupila oko srca". Vrijeme je darivanja, a ovo je u nadolazećim blagdanima moj poklon svim slušateljima. Želja mi je njome upaliti sve njihove svijeće nade i iščekivanja, mira, radosti, veselja i ljubavi!

Pjero Mirić otkrio nam je odakle je stigla inspiracija za stihove: "Neprolazna nostalgija za djetinjstvom i mladenačkim danima provedenim u mom Splitu, motivirali su me da napišem stihove. Na krilima lijepih uspomena koje su dodatno potencirane u ovo predbožićno vrijeme svi nekako emotivnije evociramo sjećanja na drage ljudi i na trenutke provedene s njima. Prekrasna glazba Tatjane Jergan Botunac, poseban aranžman Nenada Šiškova i fenomenalna izvedba klape Cambi do kraja su oslikali ovu lijepu božićno-glazbenu razglednicu".

Aranžer Nenad Šiškov kaže da pjesma odiše jednostavnošću i toplinom božićne pučke pisme: "To je bila ljubav na prvi pregled demo snimke i gušta san radit na toj pismi koja mi je donila Božić prije vrimena." A Vinko Didović, zaslužan za vokalni aranžman, slušajući "Ispo' ure" nada se dogodine radosnom i bezbrižnom Božiću".

Hrvoje Lozančić zaključio je: "Pjesma je ispunila naša srca i mi smo već u božićnom raspoloženju, nadamo se da će i vaša. Čestit Božić, dragi ljudi!"