Kiss - jedan od najuspješnijih rock and roll bendova u povijesti glazbe, u okviru svoje turneje End of the road, 9. srpnja 2022. godine, održat će koncert u Areni Zagreb!

Nakon epske i dobro dokumentirane 45 godina duge karijere, koja je pokrenula eru velikih rock and roll koncertnih showova, bend KISS započeo je svoju posljednju turneju 2019. godine.

Poznati po svojim maskama i specijalnim kostimima koji su postali njihov zaštitni znak, detaljnoj scenografiji, specijalnim efektima kao što su vatreni plamenovi i projektili, KISS desetljećima dokazuju zašto ih se smatra tvorcima najboljih rock and roll spektakala.

Članovi The Rock & Roll Hall of Fame, koji su izdali 44, te prodali više od 100 milijuna primjeraka albuma širom svijeta, izjavili su da ovu turneju posvećuju milijunima KISS obožavatelja koji ih podržavaju više od 40 godina. Kiss su jedan od najuspješnijih američkih bendova svih vremena, s više od 30 zlatnih ploča, najviše od bilo kojeg američkog izvođača. Između ostalog nastupali su na Olimpijskim igrama, Super Bowlu i u American Idolu.

Starchild (Paul Stanley), Demon (Gene Simmons), Catman (Eric Singer) te Spaceman (Tommy Thayer) u Zagreb stižu s čak 16 kamiona i 6 autobusa opreme i ljudi, za njihov dobro poznat pirotehnički show čak će biti angažirani i dodatni vatrogasci, a na sceni će publiku zabavljati više od dva sata. Publika će moći čuti i bezvremenske hitove kao što su I Was Made For Lovin You, Rock and Roll All Nite, Detroit Rock City i Lick It Up.

Svjetska turneja benda KISS u 2019. godini bila je njihova najveća turneja u karijeri - tražila se ulaznica više, a interes je bio toliki da su se dogovarali dodatni koncerti. Nažalost, mnogi koncerti dogovoreni širom Europe za 2020. godinu nisu se mogli održati i morali su biti odgođeni za neke nove termine. A među njima se našao i sasvim novi datum - koncert u zagrebačkoj Areni 9. srpnja, ujedno i njihov prvi koncert u Hrvatskoj.

"Sve što smo izgradili i sve što smo postigli tijekom proteklih četiri desetljeća, nikada se ne bi dogodilo bez milijuna ljudi širom svijeta koji su punili klubove, arene i stadione. Ovo će biti ultimativna proslava za one koji su nas već vidjeli i slušali te posljednja šansa za one koji to nisu. KISS vojsko, opraštamo se na posljednjoj turneji s našom najvećom predstavom do sada - izaći ćemo istim putem kojim smo i ušli... bez ispričavanja i bez zaustavljanja", izjavili su KISS povodom End Of the Road turneje.

Grupa Kiss Foto: Kiss/PR

Kao predgrupa ovom epskom rock and roll showu u Areni će nastupiti mladi američki bend u usponu Dirty Honey. Dirty Honey njeguje upravo taj sexy, nasty, melodični rock and roll i hard rock zvuk s primjesama blues glazbe 70-tih koji će publiku zagrijati za legendarnu četvorku KISS.

U okviru predstojeće turneje, KISS će ponuditi svojim obožavateljima VIP iskustvo i specijalne pogodnosti za ulaznice kupljene u pretprodaji. VIP iskustvo može biti fotografiranje s članovima benda, pristup ekskluzivnom salonu, vaučer za kupovinu merchandise proizvoda, kao i druženje s članovima benda.

Ulaznice za ovaj rock spektakl mogu se kupiti na stranici i prodajnoj mreži Eventima u Hrvatskoj.