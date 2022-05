Nakon 12 godina od posljednjeg izdanja Kings of Convenience se s novim albumom vraćaju na svjetske pozornice, a savršen koncert za kraj ljeta održat će na Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku, 16. rujna 2022.

Ovaj Norveški indie folk-pop duo, kojeg često uspoređuju sa Simonom i Garfunkelom, na jednoj od najljepših open-air pozornica Jadrana donijet će upravo ono što nam svima nedostaje u ovoj godini; optimizam, romantiku i opuštanje.

“Peace or Love”, četvrti studijski album Eirika Glambeka Bøea i Erlenda Øyea izišao je prošlog svibnja točno na 20. godišnjicu prvog albuma, “Quiet is the New Loud”, i 12 godina nakon njihova posljednjeg albuma, “Declaration of Dependence”. Snimljen u pet različitih gradova u razdoblju od pet godina, album zvuči svježe poput proljeća: 11 pjesama o životu i ljubavi - s privlačnom ljepotom, čistoćom i emocionalnom jasnoćom koja se može očekivati od Kings of Convenience. Ipak novih 11 pjesama imaju emocionalnu dubinu i teško stečenu mudrost koja dolazi s godinama. Erlend je naime izgubio oba roditelja u godinama od svog posljednjeg albuma, a Eiriku je skončao 21-godišnji brak. “Peace or Love” zvuk je dvoje starih prijatelja koji zajedno istražuju posljednju fazu svog života i pronalaze nove načine da zarobe tu neuhvatljivu magiju.

PR Foto: PR

Eirik i Erlend prijatelji su od djetinjstva, a prvi put su zajedno nastupili u rock bendu Skog prije nego što su osnovali duo 1999. Njihov prvijenac iz 2001. “Quiet Is The New Loud” učinio ih je nenamjernim začetnicima novog vala intimne, akustične glazbe. Nakon toga izdali su “Riot on an Empty Street” 2004., te “Declaration of Dependence” 2009. godine, a za sve dosadašnje albume primili su odlične kritike.

Iako se na pravi pogled čine slični; obojicu krasi anđeoski glas i sviračko umijeće, Eirik i Erlend potpuno su dva različita karaktera. Samozatajni Eirik više voli rad u studiju nego turneje, i nikad se nije selio iz rodnog Bergena. Erlend je pak otvoreniji i razigraniji, i radije živi na Siciliji, a uz KOC bavi se i svojim drugim bendom The Whitest Boy Alive. Ipak, na pozornici ih krasi besprijekorna kemija i harmonija. Eirik obično nastupa na klasičnoj gitari svirajući bossa-nova ritmove i jazz akorde poput snova, dok Erlend preko Erikovog svira upečatljive rifove i sola.

Njihova ugodna glazba i opuštena pojava na pozornici te savršeno okruženje šibenske Tvrđave sv. Mihovila idealan je spoj za kraj ljeta. Prodaja ulaznica po cijeni od 300 kuna putem Eventima kreće u srijedu 11. svibnja u 10:00.

Više na: www.facebook.com/charmmusiccroatia, kingsofconvenience.eu, www.tvrdjava-kulture.hr/hr/tvrdava-sv-mihovila