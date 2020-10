Kim Verson predstavlja novu pjesmu i spot, za koji je sama osmislila scenarij. Radi se o singlu "Za malo nježnog dodira" koji premijerno možete poslušati na portalu DNEVNIK.hr.

Mlada i talentirana kantautorica Kim Verson javnosti predstavlja svoju novu pjesmu. "Za malo nježnog dodira" govori o nesretnoj ljubavi, o kompleksnom odnosu između dvoje ljudi i čestim situacijama u kojima osoba ne može doprijeti do partnera jer je emocionalno nedostupan. Ponekad se taj problem čini kao jedan začarani krug iz kojeg je teško izaći, a upravo je time bila inspirirana za glazbu i tekst. Hit je ovo pjesma koja će vas osvojiti svojom pamtljivom melodijom, snažnom emocijom te prepričanim životnim iskustvom kojeg su mnogi od nas iskusili u ljubavnim odnosima. "Svatko od nas je prošao one famozne 'ljubave probleme' i to je u redu, takav je život. Zaljubiš se, uđeš u vezu, razočaraš se, padneš, ustaneš i kreneš dalje.Izvučeš najbolje iz tog odnosa,a ako si još i autor - onda usput iskoristiš situaciju i napišeš pjesmu. U ljubavi sam naučila jako puno toga, a prvenstveno sebe poštivati više i na vrijeme uočiti neke bitne stvari bez kojih veza ne može imati svijetlu budućnost. Ljubav boli, ali ipak boli malo manje kada u konačnici priznaš samome sebi da nije bila prava.", kaže o inspiraciji Kim Verson.

Pjesma koja osvaja na prvo slušanje, nastala je u suradnji s poznatim producentom Alanom Dovićem. "Ovo mi je prva suradnja s Alanom Dovićem i jako mi se svidio njegov posvećen pristup radu,dobre ideje za aranžman i kvalitetna,modernija produkcija. Drago mi je da mu se jako svidjela ova pjesma,kao i ostatak materijala koji je u pripremi.", komentira KIm.

Ideju i scenarij spota smislila je također mlada kantautorica koja nam ovaj singl i spot predstavlja autorski kao svoje zaokruženo, kreativno djelo."Točno sam imala u glavi kako bih trebala izgledati u spotu, a odlučila sam ići na taj ležerni, urbaniji stil s dozom romantike, baš u skladu s pjesmom koja je u isto vrijeme moderna i pomalo retro.", kaže Kim. Redatelj s kojim već dulje vrijeme ova mlada glazbenica surađuje je Josip Ninković. "Na setu je bilo jako zabavno, opušteno i zaista su svi uživali! Uskoro ćete moći vidjeti i kratki "Behined the scenes" video koji vam pripremamo", kaže Kim Verson.

Spot predstavlja i novi te zanimljivi imidž Kim Verson."Ovo je jedan ozbiljan pomak u mojoj glazbi i karijeri jer sam malo više izašla iz svojih okvira po pitanju izgleda u novom spotu, a i sama pjesma je sasvim nešto drukčije i puno zrelije. Spot donosi jednu veliku emociju, senzualnost i atrakciju, a snimali smo ga u poznatom klubu Johann Franck i u Zagrebačkom plesnom centru. Zaista smo postigli jednu transformaciju, a za to je zaslužan moj tim divnih i talentiranih ljudi koji su strastveno posvećeni svom poslu.", kaže Kim o snimanju spota. Za besprijekornu šminku pobrinula se Julijana Besek, a super-cool frizure radio je Dino Škrtić. Za sjajno raspoloženje i ugodnu atmosferu na setu pobrinuo se Prosecco Mionetto, fino pjenušavo vino iz srca Italije.