Katy Perry i Zooey Deschanel jako nalikuju jedna drugoj, a pjevačica je sličnost iskoristila za potrebe novog spota te se ispričala glumici za sve što je radila prije.

Pjevačica Katy Perry otkrila je kako se prije 18 godina pretvarala da je Zooey Deschanel. Već prije dosta godina mnogi su komentirali kako je sličnost između pjevačice i glumice neupitna, a Katy je sada ispričala kako je toga svjesna već dugo te da joj nikada nije bilo teško "prodati priču" i pretvarati se da je glumica.

Perry je sličnost iskoristila i za potrebe svog novog spota za pjesmu "Not The End Of The World", u kojem upravo Zooey otmu izvanzemaljci koji ju zamijene za pjevačicu.

"Kada sam se doselila u Los Angeles prije 18 godina nitko me nije znao i ti si bila prava zvijezda. Svi su mislili da sam ja Zooey, a u to vrijeme sam često odlazila u klubove. Nisam imala previše novca i ponekad sam se pravila da sam ti samo da me puste besplatno", ispričala je Katy glumici na Instagramu te joj se ispričala.

"Znala sam ja za to. Ljudi su mi često komentirali da me viđaju po klubovima i shvatila sam da se nešto događa. Kada sam čula za tebe bilo mi je jasno o kome se zapravo radilo", nasmijala se Zooey. Dodala je kako joj je laknulo kada je upoznala Katy jer misli da je prelijepa.