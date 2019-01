Ne propustite jedan od najljepših i najboljih glasova suvremenog fada na najnovijem koncertu iz Off ciklusa Zagrebačke filharmonije.

U petak 22.2. u 19:30 sati - u Zagreb stiže jedna od vodećih fadistica novoga tisućljeća, jedna i jedinstvena Katia Guerreiro.



Nastupala je na najvećim pozornicama svijeta - u slavnoj Olympiji u Parizu, u dvorani Berlinske filharmonije i Palači lijepih umjetnosti u Bruxellesu, Katedrali u Luxembourgu i Operi u Lyonu, a i nakon gotovo dva desetljeća međunarodne karijere njezin fado nije izgubio ništa od snage i uvjerljivosti.

Osvajala je vrhove top ljestvica u rodnom Portugalu, ali i u Francuskoj, Južnoj Koreji i Japanu, a za svoju umjetnost primila je i najviše nagrade i priznanja.



Samo mjesec dana nakon Zagreba nastupa na prestižnoj pozornici pariškoga Trianona, a u Off ciklus stiže praćena svojim bandom, ali i velikim orkestrom Zagrebačke filharmonije. Zbog čega će koncert u petak 22.2. biti sasvim poseban doživljaj fada koji još niste doživjeli!



Orkestrom Zagrebačke filharmonije ravnat će uspješni anglo-talijanski maestro Dario Salvi, a program donosi pravi vatromet vrhunskih skladbi, od oca portugalske glazbe Joséa Viane da Mote i njegove Simfonije domovini, preko poznate teme Sobre las Olas meksičkoga "kralja valcera" Juventina Rosasa i vatrene simfonijske uspješnice Conga del Fuego Artura Márqueza - sve do zvijezde večeri, sjajne fadistice Katie Guerreiro u neponovljivom spoju sa Zagrebačkom filharmonijom.



U petak 22.2. - Lisinski, 19:30 - isključite probleme i uključite ono što svi najviše volimo - dobru glazbu!



Dobro došli u svijet Off ciklusa. Budite off - Fado je in!



* Napomena: Koncert Katie Guerreiro u Off ciklusu Zagrebačke filharmonije, održava se u terminu otkazanog nastupa Juliana Rachlina.