''Pjesma ''Alamo“ moj je novi singl, ovaj puta kantautorski, budući da potpisujem tekst, a Olja glazbu, iako se maksimalno „petljamo“ jedno drugome u posao'', govori uz osmijeh Nera Mamić kada nam najavljuje svoj novi singl.

Ova mlada glazbenica je jako ponosna na svoje prvo javno autorsko djelovanje, a njezin novi singl zaista ima posebnu priču :

''Alamo alegorijski govori o nekim nižim silama zbog kojih dvoje ljudi nije trenutno na istom tlu, ali u rijetkim trenucima susreta, imaju svoj hram, svoj jezik, svoj svijet. Nakon što sam napisala tekst, sve je vodilo tomu da će pjesma biti balada, valjda zato što je tako senzibilna i osobna, ali u onim trenucima kad tek pokušavaš propjevavati nešto na neki tekst, dolazio mi je brzi, groovie zvuk i u tom smjeru je sve i otišlo. U skladu s tim mi je došla i ideja spota u kojem su dvije paralelne radnje. Neopterećeni, plesni vibe na otvorenom u naturalnom ambijentu i osjetljiv, znakovit odnos dvoje ljudi u sterilnom stanu.“

Neri su u stvaranju ovog fantastičnog singla pratili izvrsni glazbenici kao što je Zvjezdan Marjanović na basu, Mario Klarić na bubnju, Jurica Leikauff na klavijaturama, Ivan Pešut na gitari, Marko Rušnov – svirao je tenor sax, Benjamin Lamza alt sax, Ivan Luladžić trombon, Matija Šeremet trubu, a za miks i master je zaslužan Zoran Švigir Švigi.

Kao i za prethodni, i za spot je zaslužan Cinematic Osijek, a nastao je u režiji Josipa Grizbahera, direktor fotografije je Tomislav Šilovinac, a za snimke iz zraka je zaslužan Vedran Kliska.

Nera je svoje afinitete prema glazbi otkrila još 2002. godine kada su je roditelji upisali na Osječke Zumbiće. Ubrzo počinje nastupati po festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu, s prvim autorskim dječjim pjesmama. Nakon toga postaje članicom vokalnog ansambla Brevis s kojima je nastupila u newyorškom Carnegie Hallu 2013., Grand Philharmonic Hallu u Sankt Peterburgu 2016. i Sydney Opera Houseu 2017.

Svestrana Nera je sudjelovala na brojnim projektima. U 2016. godini se odlučuje prijaviti na Supertalent uz pratnju Tomislava Jambrešića na klavijaturama što je rezultiralo dolaskom do polufinala. Nedugo nakon toga, pridružuje se a capella sastavu Akvarel kojima je nastupila na koncertu Beatles Revival Orchestra u Lisinskom gdje je uz Radojku Šverko, Marka Tolju, Nenu Belana, Olivera i brojna druga respektabilna hrvatska glazbena imena izvela kultni Let It Be. Vokal je u bendu Electric Porn u kojem uz Brunu Oberan i Damjana Pirovića izvodi funk, soul i disko glazbu 70-ih, 80-ih i 90-ih. S Vanjom i Nešvil Funkom je snimila singl Kulenove seke koji ubrzo ulazi u HR Top40 i uvlači se u uho svakome tko ga je čuo.

Nera je surađivala i s ekipom iz Krankšvestera: „Moram spomenuti ovaj glazbeni pothvat kojim sam otišla na periferiju svog glazbenog izričaja. Za njih kažu da su „kontroverzni osječki dvojac“, a meni su također dragi suradnici i puno im hvala što su me ugostili na nekoliko pjesama na posljednjem albumu, ali i na koncertima u Tvornici kulture, Ferragosto Jam-u i Domu sportova. Dotad, nikad nisam osjetila energiju toliko masovnog koncerta, a zbog činjenice da tisuće pari glasnica pjevaju moj refren, leptirići u stomaku su tu.“

Ipak smatra da je najvažnije u njezinoj karijeri bilo snimanje i izdavanje prvog singla

''Jednostavna stvar“ za koji je rekla: „U neskladu s nazivom, ova pjesma je na svim mogućim intergalaktičkim razinama popunjena beskompromisnim modulacijama, osjetljivim i znakovitim tekstom koji nipošto nije jedan od onih koji je čekao u ladici na bilo koga i iskonskim micro grooveom. Glazbu za pjesmu napisao je vrhunski multitalentirani glazbenik Olja Dešić, a autorica teksta je Ivana Marinić, altistica Akvarela ili, za mene, druga mama. Glazbu za Jednostavnu stvar snimila su tri vrhunska instrumentalista iz Chicaga - Chris Miskel koji je surađivao s Brianom Culbertsonom, Lalah Hathaway, Georgeom Dukeom, Daveom Kozom, zatim Maurice Fitzgerald koji je surađivao s Beyonce, Destiny’s Child, Brianom Culbertsonom i CeCe Winans te Walter English, a solo na krilnici je odsvirao Branko Sterpin iz Jazz Orkestra HRT-a.“