Današnji selfie iz sobe šalje kantautorica Sara Renar koja se s onih koncertnih prebacila na virtualne pozornice.

Vaše i naše omiljene glazbenike još neko vrijeme nećemo gledati uživo, na pozornicama klubova, dvorana, festivala i stadiona. Zato vas HDS ZAMP u novoj rubrici "Selfie iz sobe" vodi u njihovu svakodnevicu u kojoj, uz pridržavanje uputa Civilne zaštite, rade na nekim novim pjesmama i albumima, za dane koji slijede.

Današnji selfie iz sobe šalje kantautorica Sara Renar koja se s onih koncertnih prebacila na virtualne pozornice...

Aktualna situacija tebe je zatekla usred turneje. Kakva je atmosfera bila na tvojim posljednjim koncertima u Dalmaciji dok se cijela kriza još nije razbuktala u ovolikoj mjeri?

Cijeli ožujak je bio potpuno sulud. Na turneju sam otišla samo koji dan nakon izlaska novog singla "šuti i pjevaj" i nastupa na Noćnom maršu za osmi mart. Imali smo zakazane svirke 12.3. u Splitu, 13.3. u Konavlima te 14.3. u Makarskoj. Ja sam već 11.3. stigla u Split da Zdeslav (klavijaturist) i ja napravimo probu i idućih par dana sam se budila uz nadrealne vijesti o tome što se događa u svijetu i Zagrebu - vijesti koje su bile u potpunom kontrastu sa stanjem u Dalmaciji u kojoj nije još bilo zabilježenih slučajeva zaraze. Svako jutro bi mi također i stizali novi mailovi otkaza ili odgode nastupa i rezidencija, na dan koncerta u Splitu nam je bio otkazan koncert u Konavlima. Tu smo već skužili da stvari postaju ozbiljne: svirali smo i u Splitu i u Makarskoj kao da nam je zadnje jer je de facto i bilo tako - iako smo čini mi se u tom trenutku više toga mi bili svjesni nego publika.

Budući da si većinu godine “na cesti”, ova se kriza ozbiljno odrazila na tvoje djelovanje...

Obzirom na malu zastupljenost "alternativnije" glazbe u hrvatskom eteru, ne mogu ozbiljno računati na prihode od autorskih prava te su mi koncerti su primarni izvor zarade. Vratila sam se u Zagreb 15.3. i tad mi je već postalo jasno da sam ostala bez ikakvih prihoda barem do ljeta.

Koliko su ovi dani poticajni za stvaranje uopće? Kako pomiriti kreativnost sa svakodnevnom brigom za zdravlje i osiguravanje egzistencije?

Jeza me hvata od kapitalističke doktrine 100% produktivnosti u svakom trenutku. Čitavom čovječanstvu se toliko iz temelja izmaknuo kontekst da mislim da je sasvim ok u ovoj situaciji napraviti par koraka unatrag, promatrati i osluškivati... Nick Cave je to jako lijepo sročio u nedavnom izdanju "Red Hand files".

Upravo si potpisala ugovor s CR-om - što ti to donosi i što očekuješ u odnosu na dosadašnji dyi pristup?

Nisam dosad radila isključivo DYI. Prva tri studijska albuma sam izdala za Aquarius Records, potom sam eksperimentalnije live albume "Gdje povlačiš crtu?" te "U privremenom smještaju kod ljudi" (u suradnji a pjesnikinjom Marijom Dejanović) izdala samostalno. Za četvrti studijski album mi je trebao ozbiljan partner u projektu jer je glazba skup sport, a glazbeni video još skuplji. DYI pristup je ispunjujuć, ali jako iscrpljuje: u ovoj fazi sam se htjela fokusirati na suštinu glazbenog procesa i stvaranju novog materijala, a druge popratne aktivnosti delegirati i pritom biti mirna da će se taj dio posla odraditi bez da ja stalno guram. Croatia Records su izašli sa najboljom ponudom.

Koliko u ovom trenutku za tebe i tvoje kolege postaju važni sustavi kolektivnog ostvarivanja prava, ZAMP i HUZIP?

Kao što sam spomenula, svi izvođači i autori koji ne pripadaju mainstreamu u ovako maloj državi i na ovako malom i siromašnom tržištu nisu mogli ni ranije očekivati ozbiljniju zaradu od autorskih i izvođačkih prava, a pogotovo to ne mogu sada. Čekaju nas turbulentna vremena. Jeziva ali i zanimljiva.

Koji su, po tvom mišljenju, koraci koje glazbena industrija može i mora poduzeti da bi pomogla glazbenicima, pogotovo onima koji se oslanjaju na koncertnu aktivnost? Tko, pak, može pomoći glazbenoj industriji?

Ne treba očekivati socijalnu pomoć od nečeg što nazivamo "industrijom" - ipak govorimo o entitetu kojem je primarno bitno da zaradi i koji je također ostao kratkih rukava u ovoj situaciji. Ono gdje se kao umjetnici i poduzetnici možemo okrenuti jesu nadležna ministarstva i strukovne udruge - svjetliji primjer je pristup Njemačke koja je prepoznala kulturnu produkciju i kao važan gospodarski faktor, manje sretan primjer je hrvatska kulturna politika.

Koje ćemo poruke izvući iz svega, i kao publika i kao glazbenici?

Ovo stanje bi moglo iz temelja promijeniti naše poimanje fizičkog i socijalnog kontakta što će se odraziti na sve vrste javnih okupljanja. Živimo povijesni presedan, mislim da je rano za ikakve procjene izvlačenja poruka.

Koji su planovi za resetiranje karijere kad sve ovo prođe? Što ti prvo planiraš napraviti "po izlasku"?

Po izlasku ću prvo čvrsto zagrliti svoju majku. Dalje ćemo vidjeti...