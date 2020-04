Danas sobni selfie šalje kantautorica Gordana Marković koja je imala tu (ne)sreću da svoj debitantski album "Obrisi" objavi usred pandemije...

Vaše i naše omiljene glazbenike još neko vrijeme nećemo gledati uživo, na pozornicama klubova, dvorana, festivala i stadiona. Zato vas HDS ZAMP u novoj rubrici "Selfie iz sobe" vodi u njihovu svakodnevicu u kojoj, uz pridržavanje uputa Civilne zaštite, rade na nekim novim pjesmama i albumima, za dane koji slijede.

Danas sobni selfie šalje kantautorica Gordana Marković, koja je imala tu (ne)sreću da svoj debitantski album "Obrisi" objavi usred pandemije...

Kakav je osjećaj objaviti album prvijenac u ovakvoj situaciji, s nemogućnošću prave promocije i koncertnog pojavljivanja?

Koncertna promocija trebala se održati 25. 3., no tada su već nastupile mjere i nije bilo moguće održati koncert. Nisam previše razočarana, ništa nije otkazano, nego samo odgođeno, pa na to gledam samo kao priliku da se još bolje pripremim za nadolazeće aktivnosti. Što se albuma tiče, on je objavljen i dostupan je za slušanje na digitalnim servisima, tako da tko želi, može ga poslušati!

Prepoznaješ li možda u nekim svojim pjesmama naznake ovog danas?

Zanimljivo, ali da (smijeh). Recimo, pjesma „Što smo naučili“ zapravo govori tom nekom periodu kada se sve smiri i kada imamo vremena promisliti o svemu što se dogodilo… Iako je pisana kao neko individualno iskustvo jer svatko povremeno poželi neki period „smirenja i izolacije“, čini se da smo sada svi kolektivno u tom periodu.

Kako provodiš dane u izolaciji, koliko je ovo vrijeme poticajno za kreativnost?

Radim „od doma“ i u ostalo slobodno vrijeme se bavim raznim aktivnostima, i moram reći da mi do danas ni u jednom trenutku nije bilo dosadno. Uvijek nađem nešto što ću raditi, gledati, čitati ili najčešće – svirati. Ovo je vrijeme jako pogodno za kreativnost… Za nju je potreban mir i tišina (bar meni), a toga barem sada ne nedostaje.

Je li ovih dana nastala možda neka nova pjesma, možeš li podijeliti neki novi naslov, stih?

I u procesu završavanja prvog autorskog albuma nisam prestala pisati nove pjesme, radila sam već na novim materijalima. Sada je to čak i lakše, jer se mogu bolje posvetiti pisanju. Mislim da će se mnogi složiti da je izolacija jako pogodna za kreativni rad, jer nema osjećaja da negdje žuriš, imaš vremena više promišljati o onome što želiš reći svojom glazbom bez osjećaja pritiska.

Evo, baš sam sinoć završila tekst za pjesmu „Pred tobom“, a ovih dana ću se posvetiti i njezinu uglazbljivanju.

Jesi li se priključila trendu live stream koncerata? Pratiš li online nastupe svojih kolega, imaš li možda favorita među njima?

Za sada još nisam imala „live stream“, ali tu i tamo snimim video iz svog dnevnog boravka jer je ovo situacija gdje zaista imam vremena malo se više posvetiti glazbi, i to ne samo autorskoj nego i vježbanju instrumenata. Osim autorskih pjesama jako volim izvoditi i jazz standarde tako da trenutačno malo radim na repertoaru, učim nove pjesme… S glazbom nikada nije dosadno, uvijek se može istraživati i učiti.

Kako se glazbena industrija snašla u ovoj krizi, na koje načine ona može pomoći svojim članovima i kako pomoći glazbenoj industriji?

S obzirom na to da ne zarađujem samo od glazbe, zahvalna sam što u ovom trenutku nisam ostala bez svih prihoda, ali shvaćam da su se mnogi našli u teškoj situaciji jer prihoduju samo od glazbe. Pratila sam objave glazbenih udruga i vidjela sam da imaju inicijative gdje pomažu glazbenim umjetnicima i to mi je jako drago. Mislim da je ovo period u kojem se treba fokusirati na neke druge stvari kao što je kreativnost i stvaranje, a neće trajati zauvijek, tako da treba izvući najbolje iz trenutačne situacije.

Koliko se sada oslanjaš na sustav kolektivne zaštite autorskih prava, kada su prihodi od koncerata nepostojeći?

Svakako će dobro doći! Zato je dobro baviti se autorskim radom od kojih se isplaćuju tantijemi.

Što prvo planiraš "po izlasku"?

Teško mi je sada reći, ne razmišljam još o tome jer sam se već naviknula na ovaj način života. Lako se prilagodim tako da ne želim da mi ovaj period bude samo vrijeme koje želim da što brže prođe, nego maksimalno iskorištavam sve dobro što se može u ovoj situaciji. Kada sve ovo završi, prvo planiram vidjeti prijatelje, družiti se s ljudima, a onda nadam se i u studio, snimati nove pjesme! Moram reći i da mi fale putovanja, veliki sam ljubitelj, tako da sam sigurna da ću početi planirati nešto čim to bude moguće...