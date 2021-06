Klapi Rišpet ovo nije prvi puta da se predstavlja na Splitskom festivalu, a iza sebe imaju brojne hitove kojima su tamo ostavili traga i za koje su osvojili nagrade.

Nakon niza uspješnica koje su vodili brži ritmovi, klapa Rišpet s ponosom predstavlja novu pjesmu 'Cukar'. Riječ je o pravoj ljubavnoj baladi tradicionalnog dalmatinskog zvuka koja će se ujedno naći i na ovogodišnjem 61. Splitskom festivalu. ''Riječ je o himničkoj ljubavnoj baladi, koja pokušava opisati onaj jedinstveni osjećaj provođenja vremena s voljenom osobom.'', kazao je Pero Kozomara.



Klapi Rišpet ovo nije prvi puta da se predstavlja na Splitskom festivalu, a iza sebe imaju brojne hitove kojima su tamo ostavili traga i za koje su osvojili nagrade. Možda je najveći trag do sada ostavila pjesma 'Ćaća', kojom su trijumfirali 2013. godine na spomenutom festivalu.



''Ovo je naš jubilarni, deseti Splitski festival i možemo reći kako smo jako ponosni na sve pjesme, koje smo izveli na kultnim Prokurativama, a koje su i slušatelji odlično prihvatili. Od pobjedničke pjesme 'Ćaća', preko balada 'Lumin', 'Ne more vrime', 'Reći ćeš mi fala', do veselih hitova 'Šta mi ljube 'oćeš kazat' i prošlogodišnje 'Maka, Maka'. Nakon pjesama bržeg ritma prethodnih godina, opet smo se zaželjeli malo tradicionalnijeg, dalmatinskog zvuka, pa je tako nastala i nova pjesma 'Cukar', potvrdio je Pero.



Prilikom snimanja video spota za istoimenu pjesmu, članovi klape Rišpet, osim što su se odlično zabavili, također su imali priliku dotaknuti dio bogate hrvatske povijesti. Tako je jedan od članova zaveslao Condurom Croaticom, replikom tradicionalne hrvatske gajete iz doba kraljeva Tomislava i Krešimira IV. Osim kadrova u Ninu, dio spota snimljen je u atriju turističke zajednice grada Zadra i sve to pod palicom Igora Goića. Glazbu za 'Cukar' napisao je Pero Kozomara, tekst Sanja Tafra, dok je za aranžman i produkciju, zaslužan Leo Škaro.Ono što je sigurno, to je da će ovo ljeto postati bogatije za još jednu ljubavnu baladu, koja će svojim zvucima privući mnoge zaljubljene duše, uz koju će mnogi uživati, a poneki možda izmaštati nove ljubavi. Zato vas još jedino možemo pozvati da se prepustite slušanju i gledanju onoga što nam je pripremila klapa Rišpet u novoj pjesmi i video spotu 'Cukar' koja im je ujedno adut za ovogodišnji Splitski festival.