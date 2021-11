Autor pjesama benda Kensington Lima, Josip Radić, u intervjuu za DNEVNIK.hr je ispričao sve o bendu, ali i svojim drugim projektima.

Nakon niza predstavljenih singlova i videospotova, uključujući aktualni “Dolly”, bend Kensington Lima prije nekoliko je tjedana objavio drugi studijski album, naslovljen “Southbound”.

Autor pjesama je frontmen benda Josip Radić, koji se kroz niz godina istaknuo i u prepoznatljivim domaćim glazbenim pričama; aktivan je član bendova Beatles Revival Band, Pavel i Buđenje te je suosnivač iznimnog projekta Valentino Bošković, s kojim je oživio priču o prvom bračkom astronautu.

Upravo Radić je u intervjuu za DNEVNIK.hr ispričao nešto više o novom albumu Kensington Lime. Objasnio je kako je uopće krenuo taj projekt. "Krenuo je s 30. rođendanom i odlukom kako je krajnje vrijeme da uobličim na desetke demo pjesama koje su se "pacale" na računalu. Početna ideja benda, koja je to i danas, je natjerati vas da se nasmijete, uzdahnete i zaplešete, ne nužno tim redom. Ukratko, sve ono što rock'n'roll treba biti", ispričao nam je Radić. Otkrio je i gdje crpi inspiraciju za pjesme. "Inspiraciju crpim u polusnu, na semaforu, u podcastima, u dopisivanju, u dolasku, odlasku i prolazu. Gdje god se makneš, meta si muzama, nema tu mira ni zaklona. Nakon toga slijedi prizemljenje, mumljanje u diktafon mobitela, pa modeliranje u kućnom studiju, uz gitaru ili klavir. Tad je pjesma kvalitete djevičanskog maslinovog ulja, kasnije je miješamo s kupovnim, dodajemo začine i stavljamo etiketu", priča nam glazbenik.

Objasnio je i tko sve djeluje u bendu Kensington Lima. "Bend trenutno broji šest ljudi: Lovorka Sršen, Davor Capković, Danijel Benko, Karlo Kurtalj, Jere Šešelja i ja. Očito je da smo skupi i neodrživi koncertnim organizatorima, puno je tu noćenja, obroka i osvježavajućih napitaka, ali dovoljno smo naivni i nepametni da i sami ulazimo u minus", ispričao je te je dodao s kime je sve surađivao proteklih godina. "Albumi Kensington Lima služe kao vikendica za bijeg iz grada, posljednja dva izdanja ugostila su gotovo 30 gostujućih glazbenika. Uvijek je veselo i bučno. A kad se gosti raziđu, onda ja odlazim u posjete drugima, pa sam tako ove godine kao autor surađivao s Nenom Belanom, TBF-om i Cambijem, Lovorkom Sršen i Yayom na njenom singlu "Treba nam dosade", kaže Radić.

Nakon objave albuma kaže kako za početak priprema večeru za najuži krug ljudi. Njegov drugi projekt Valentino Bošković, kaže, nema nikakve veze s Kensington Limom. Otkrio je i odakle ime benda. "Kensington je kvart u Londonu, a Lima glavni grad Perua. Spoj nespojivog, ali dobro dođe pri plasmanu na internetskim tražilicama", rekao nam je. Osvrnuo se i na pjesme s novog albuma.

"U ovom trenutku, neobično sam zadovoljan kako je na kraju ispala "Tomorrow". To su tri različite priče sa sličnom poveznicom, ode sporijem tempu i polaganoj vožnji. Kad se tome dodaju hammond Vedrana Križana, violine Deana Melkija i orkestracije Dalibora Grubačevića, onda je to moj trenutni favorit. Sudeći po reakcijama u inboxu, drago mi je da je pjesma dobacila i do nekih potpuno nepoznatih ljudi koji mi se javljaju s utiscima i dojmovima", zaključio je.

