Još su samo 2 dana preostala za kupovinu povoljnijih ulaznica za šesto izdanje Sonus festivala! Do petka, 23. Ožujka u 18h posjetitelji iz naše regije moći će kupiti svoju festivalsku ulaznicu za 600 kn dok će nakon toga ulaznica za pet dana i pet noći plesnog maratona nekoliko metara od mora, poskupiti.

Nedavno su objavljena i prva imena jednog od najboljih svjetskih festivala koji se održava na prelijepoj hrvatskoj obali. Nakon spektakularne proslave petog rođendana prošle godine kad je nekoliko tisuća ljudi plesalo dan i noć, Sonus se vraća sa još jačim lineup-om koje će se održati 19. do 23. kolovoza u klubovima Papaya, Aquarius i Kalypso na plaži Zrće otoka Paga. Ljubitelji techno i house glazbe iz cijelog svijeta moći će uživati u nastupima svjetskih zvijezda kao što su Solomun, Chris Liebing, Maceo Plex, Marco Carola, Loco Dice, Sven Väth, Richie Hawtin, Ricardo Villalobos, Joseph Capriati, Seth Troxler, Adriatique, Âme DJ, Dixon, Amelie Lens, Tale Of Us, Rødhåd, Pan-Pot i mnogi drugi.

Povoljnije ulaznice za regionalne posjetitelje su dostupne putem naših online shopova Entrio.hr, Ticketshop.hr ili TISAK Media prodajnih mjesta. U organizaciji Sonus ekipe je i novi međunarodni festival WE LOVE SOUND koji će se u lipnju 2018. godine održati u Zagrebu, drugu godinu zaredom. Za više informacija, pratite Sonus i WE LOVE SOUND na socijalnim mrežama.

PRVA IMENA PROGRAMA (ABECEDNIM REDOM):

Adam Beyer – Adriatique – Agoria – Âme DJ – Amelie Lens – Binh – Butch – Charlotte de Witte – Chris Liebing – D’Julz – Dana Ruh – Dixon – Dorian Paic – Eats Everything – Enzo Siragusa – Ian F. – Jackmaster – Jamie Jones – Jennifer Cardini – Joseph Capriati – Kölsch – Konstantin – Len Faki – Loco Dice – Luigi Madonna – Maceo Plex – Marco Carola – Meat – Nastia –

Nicolas Lutz – Pan– Pot – Peggy Gou – Praslesh (Raresh & Praslea) – Recondite live – Rhadoo – Ricardo Villalobos – Richie Hawtin – Rødhåd – Ryan Elliott – Seth Troxler – Solomun – Sonja Moonear – Sven Väth – Tale Of Us – Valentino Kanzyani I MNOGI DRUGI.