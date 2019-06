150 tisuća posjetitelja iz više od 60 zemalja, preko 400 izvođača, 56 dana tulumarenja i preko 10 milijuna Eura medijske vrijednosti promocije Hrvatske u svijetu kroz osam godina Fresh Island festivala

Ove godine najbolji europski festival urbane glazbe na plaži- Fresh Island festival, broji svoju osmu godinu na Zrću, pa je pravo vrijeme da se poslužimo Fresh matematikom i otkrijemo vam koje sve tajne u brojkama krije ovaj jedinstveni festival na našoj obali posvećen hip-hop kulturi i rap glazbi, na kojem se svake večeri kroz ples pređe otprilike 15 000 koraka po osobi.

Klimatološki smo zagazili u ljeto i festivalska groznica na našoj obali je pred vratima, a do Fresh Island festivala ostalo je još samo 37 dana. Ove će godina uz glavne headlinere Tygu, Tory Laneza i Lil Uzi Verta festival ugostiti preko 50 izvođača i DJ-a.

Plaža Zrće od 13. do 19. srpnja pretvorit će se u raj za ljubitelje urbane glazbe i zabave, a glavni festivalski program odvijat će se od 15. do 17. srpnja. Za one željne cjelotjedne ljetne hip-hop zabave na prekrasnom otoku Pagu, tu su pre party, zero day i dva dana after partyja.

U tom će tjednu festival posjetiti do 10 000 ljudi iz preko 40 zemalja svijeta, popratiti ga preko 150 internacionalnih uglednih medija te 50 internacionalnih i domaćih influencera koji će zajedno prenijeti svijetu najljepše festivalske trenutke s otoka Paga.

Tako se ostvaruje velika besplatna promotivna i marketinška vrijednost za grad Novalju i Hrvatsku putem brojnih objava o festivalu i samoj destinaciji, čija se vrijednost mjeri u desetke milijuna eura medijske vrijednosti.

Što točno Fresh Island znači za lokalnu zajednicu?

Većinu festivalske publike čine gosti iz Velike Britanije, Hrvatske, Njemačke, Francuske, Slovenije i Austrije. Ali nađu se tu i posjetitelji iz Australije, SAD-a, UAE i brojnih drugih zemalja, čime se ostvaruje promocija Hrvatske kao poželjne festivalske i turističke destinacije na najrazličitijim krajevima svijeta u preko 40 država. Posjetitelji su u prosjeku stari od 18 do 27 godina, zadržavaju se na lokaciji sedam dana i potroše oko 100 eura po danu, što se odražava na povećanju turističke potrošnje same destinacije i hrvatskog proračuna. Zračne luke Zadar i Split u tjednu održavanja festivala bilježe porast prometa i do 15%, a porast popunjenosti smještajnih kapaciteta grada Novalje u 2018 g. veći je za 13% u istom razdoblju. Fresh Island festival značajan je pokretač mnogih malih, srednjih i velikih biznisa, firmi i obrta pa tako od njega u tjedan dana profitiraju svi poput autobusnih prijevoznika, taxi službi, restorana, kafića, dućana, vlasnika apartmana i hotela, suvenirnica, rent a car kuća, prodavača sladoleda, pekarni i ostali kojima Fresh Island puni blagajne.

“Infrastrukturni troškovi” koji se ostvare da bi se festival poput Fresh Island odradio na destinaciji, iznimno su veliki, a potporu festivalu od svih prepoznali su u prvom planu klubovi s plaže Zrće, te lokalna turistička zajednica i grad Novalja sa simboličnom potporom. Preko 100 tvrtki i obrta direktno i indirektno profitira od festivala. Nepostojanjem zajedničkog fonda svih sudionika u lancu koji od festivala ostvaruju odlične poslovne uspjehe, festivalski bunar bi se uskoro mogao isušiti jer držati visoko ljestvicu standarda iz godine u godine, pratiti glazbene trendove, biti konkurentan s turističkim proizvodom biva sve teže i teže bez dodatne pomoći svih.

Fresh Island tim

Treba napomenuti i to, da je za razliku od brojnih festivala na obali koji bilježe takve brojke, Fresh Island festival sto posto u domaćoj produkciji, i jedini takav festival u ovom djelu Europe.

Ulaznice za posjetitelje iz Ex Yu regije i ove se godine mogu kupiti po povlaštenim cijenama od 349 kuna, ali i u sklopu akcije “Kupi tri ulaznice, četvrta gratis” .

