Jole je objavio novi singl "Dom bez adrese" i video koji predstavljaju nešto potpuno drugačije nego je dosad radio i predstavio.

Mnogi će se složiti kako je život bez glazbe nezamisliv. Ona nas pokreće, podsjeća na neke sretne ili tužne trenutke, s njome se poistovjećujemo. Isto tako je i osjećamo, u samo jednom trenutku nam može popraviti raspoloženje. Razne životne situacije, okruženje, osobe, posebni trenuci, sve je to glazba. Vođen upravo tom mišlju, Joško Čagalj Jole, odlučio je snimiti nešto potpuno drugačije nego dosad.

"Htio sam svojoj publici prikazati drugačijeg sebe i da, smatram ovu pjesmu svojevrsnom glazbenom prekretnicom. Nadam se da će vam se pjesma svidjeti jer sam je zaista otpjevao s puno ljubavi, a to i je najbolji i jedini ispravan način", zaključio je Jole.





Prekrasna balada naziva "Dom bez adrese“, pjesma je koja govori o neuzvraćenoj ljubavi, a njezina melodija podsjeća na emocije s kojima se svatko od nas barem jednom u životu susreo. Upravo ovom drugačijom pjesmom Jole je prikazao jednu svoju do sada neviđenu stranu. Inače poznat po tome da u trenu podiže atmosferu svojim dosadašnjim uspješnicama, ovoga je puta pokazao svoju emotivnu stranu i senzibilitet."Čim sam čuo pjesmu, znao sam da je želim otpjevati. Svatko se može pronaći u njezinim stihovima, a melodija je toliko prirodna i pitka te ulazi u uho na prvo slušanje. Htio sam svojoj publici prikazati drugačijeg sebe i da, smatram ovu pjesmu svojevrsnom glazbenom prekretnicom. Nadam se da će vam se pjesma svidjeti jer sam je zaista otpjevao s puno ljubavi, a to i je najbolji i jedini ispravan način“, dodaje Jole.Za novu Jolinu pjesmu zaslužni su Pero Kozomara koji je skladao glazbu, Robert Pilepić koji potpisuje tekst te Leo Škaro, zadužen za aranžman. Spot pod redateljskom palicom Vojana Koceića je potpuno životan i prikazuje jednostavne i svakodnevne životne situacije s kojima se svi mogu poistovjetiti. Jole se odlično snašao u ulozi i na taj način dodatno prikazao što to znači kada čovjek živi u "domu bez adrese“.

