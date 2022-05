Odabrani gosti i poznata lica na otvorenju vinyl shopa J.J.'s Record Store.

Zagrebačka kulturna institucija, BP Club, nakratko je ponovo otvorio svoja vrata. 11 godina nakon prestanka rada, kultni jazz klub u Teslinoj 7 osvanuo je u potpuno novom izdanju kao pop-up vinyl shop J.J.'s Record Store.



Pod pokroviteljstvom Johna Jamesona, J.J.'s Record Store je u centar Zagreba donio savršen spoj kvalitetne glazbe i još kvalitetnijeg pića postavši tako nezaobilazna lokacija za večernje druženje u dobrom stilu.



Pozivnice na otvorenje u obliku vinyl „singlica“ John Jameson je poslao poznatim gradskim licima, a jedinstvenu priliku za spuštanje stepenicama u legendarni podrum nisu propustili dugovječna televizijska lica Dubravko Merlić i Željka Ogresta, glumica Tara Thaller, glumci Fabijan Pavao Medvešek, Filip Riđički, Miran Kurspahić i Marko Mićunović, glazbenici Vlaho Arbulić, Lu Jakelić, Marko Bošnjak, Tia Miljanović i Zembo Latifa, redatelj i koreograf Igor Barberić, nacionalni prvak Baleta HNK Zagreb Tomislav Petranović, bivši intendant Dubrovačkih ljetnih igara dr.sc. Ivica Prlender sa suprugom Vedranom, arhitektica Nina Mia Čikeš, graffiti umjetnici Slaven Kosanović Lunar i Ivo Kosanović, influenceri Ivana Pirizović, Luka Goreta i Džoni Paranoja, Matija Ptić iz barber shopa Gospon Fulir i mnogi drugi.



Veliko iznenađenje iza naizgled malog dućana



Na samom ulazu u J.J.'s Record Store uzvanike je dočekao šarmantni zaljubljenik u kvalitetnu glazbu, poznavatelj gramofonskih ploča te profesionalni prodavač u najpoznatijem zagrebačkom vinyl dućanu, Free Bird Music Shop iz Tratinske 50. Kako bi se postavio ton večeri, uzvanicima je predstavljena bogata kolekcija ploča i povijest koja iza njih stoji, a zatim je uslijedilo neočekivano otkrivanje što J.J.'s Record Store zaista jest. Naime, pri samom kraju prezentacije, iza leđa publike i uz pratnju glazbene kulise otvorila se jedna od polica s pločama, a pred gostima se stvorio ulaz u neki novi svijet - svijet Johna Jamesona. Atmosferu je istog trena zapalio bend MIRZA X G.O. & THE BASHIR BROTHERS svirkom uživo i obradom poznatih hitova, a za barom goste su dočekali profesionalni barmeni koji su pripremali vrhunske Jameson koktele. Za dobru atmosferu pobrinuo se i simpatični komičar, Alex Curać Šarić. Večer je protekla uz nezaboravno druženje kakvo se i očekuje od danas već legendarnih tuluma Johna Jamesona.



Kako i kada posjetiti J.J.'s Record Store



J.J.'s Record Store otvoren je od 7. do 14. svibnja, od 19 sati na adresi Teslina 7. Zbog ograničenog kapaciteta prostora, za dolazak je potrebno prijaviti se putem Entria i odabrati jedan od ponuđenih termina. Ulaz je besplatan.