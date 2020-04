Pjesmu ‘’Gadna navika’’ ekranizirao je mladi fotograf i redatelj Vito Hordov.

Niz energičnih i zarazno optimističnih pjesama Jessica nastavlja s još jednim singlom ‘Gadna navika’. U dosad objavljenim singlovima Jessica je već ostvarila suradnje s renomiranim imenima glazbene scene poput Ivana Dečaka iz grupe Vatra, poznatim producentom Srđanom Sekulovićem Skansijem, zagrebačkim reperom Matejem Dučkićem Suicidalom te mladim YouTuberom Lay Z-em, a vjeran suradnik od njezinih glazbenih početaka je i poznati producent Silvio Pasarić (SIPA Studio) koji je ujedno autor glazbe, teksta, aranžmana i produkcije nove pjesme ‘Gadna navika’ koja je napisana u ladici čekala nekoliko godina dok je nije čula Jessica prilikom snimanja u njegovom studiju.

‘’Jako mi je drago da će ljudi napokon čuti ovu pjesmu, ja sam je čula prije tri godine po prvi puta i potpuno sam se zaljubila u nju na prvo slušanje – pjesma je vesela, zabavna, baš ono što nam sada svima treba. Čula sam je jednom kod Silvija kad sam snimala jednu drugu pjesmu i nisam je mogla izbaciti iz glave, tako da sam znala odmah da će mi prirasti srcu. Silvija sam nazvala dan nakon i pitala ga ‘’Kad si slobodan? Kad mogu doći u studio? Uvijek kad dođem u SIPA studio osjećam se kao da sam doma, a svaka suradnja s njim je opuštena i neforsirana, a to se najbolje čuje i u pjesmama na kojima zajedno radimo’’, poručila je Jessica iz Dublina gdje trenutno studira na Pulse Collegeu audio i muzičku tehnologiju, a gdje su i brojni poznati glazbenici poput U2, Rolling Stonesa, Kylie Minoque, Eda Sheerana i brojni drugi snimili svoje albume.

‘’Otišla sam u Dublin u jesen 2019. s ciljem da završim muzičku produkciju na Pulse Collegeu koji traje četiri godine.. Zanimalo me kako stvari funkcioniraju i s druge strane stakla jer ja kao pjevač kad odem u studio, uvijek sam ona koja pjeva i nikad mi nisu bile jasne sve te terminologje koje su koristili producenti. Oduvijek me zanimao i taj aspekt I taj dio posla pa je upravo i to razlog zašto sam odlučila doći u Dublin i završiti fakultet za muzičku produkciju’’, kaže nam Jessica iz svog doma u Dublinu gdje se i ona nalazi u karanteni i poput svih nas čeka da sve ovo prođe, ali nam zato šalje dašak dobre glazbe koja neodoljivo podsjeća na ljeto koje, bez obzira na sve – svi mi jedva čekamo!

Pjesmu ‘’Gadna navika’’ ekranizirao je mladi fotograf i redatelj Vito Hordov. Spot je snimljen na Brižićevim Dvorima i Školiću u Preku na otoku Ugljanju, a nošnje koje plesačice nose u spotu su tradicionalne otočke nošnje Velog Iža. Koreografiju potpisuje Anja Smoljan, a kreativni tim koji je zajedno radio na spotu su Jessica, Vito Hordov, Eva Buczyinski i Sven Biličić. U spotu su glumile Helena Hordov Melania Miodrag Dubravka Kunić Erika Steffen Nataša Jerićević Branka Mihatov – Hordov. Kameru potpisuju Eva Buczynski i Vito Hordov, a montažu Sven Biličić.