Jessa je svoju glazbenu karijeru započela potpisavši za jednu diskografsku kuću kada je imala samo 17 godina, a prije nekoliko dana objavila je novi singl "21".

21-godišnja Jessa naša je producentica, autorica i glazbenica. Iako vrlo mlada, Jessa ostvaruje svoje snove. Iza nje su godine rada, a kako sama kaže, posljednje četiri godine su bile posebno turbulentne. Započela je svoju glazbenu karijeru potpisavši za jednu diskografsku kuću kada je imala samo 17 godina, ali kada joj se ukazala prilika da ode studirati u Pulse College u Dublinu, odlučila je staviti obrazovanje ispred karijere i nije požalila. Fakultet koji pohađa, osnovan je u sklopu Windmill Lane Studios, jednog od najpoznatijih studija u Europi, a imala je priliku učiti od najboljih producenata s kojima su surađivali i izvođači Ed Sheeran, U2, Lady Gaga, Hozier, The Script, Kyle Minogue.

Nedavno je predstavila singl "21", a u kratkom intervjuu za DNEVNIK.hr ispričala je više o pozadini svoje karijere, ali i novog singla.

"Glazba je uvijek bila u svakoj pori mog života. Moj otac me je uputio u pravce starih klasika, od jazza preko rocka pa sve do bluza, dok me vodio u vrtić. Počela sam pisati svoje pjesme kada mi je bilo 9 godina, a naučila sam svirati gitaru i klavir. Oduvijek me intrigiralo što se događa prije i u post produkciji kada se snime vokali u studiju i to je jedan od razloga zbog kojeg sam se odlučila studirati audio injžinjerstvo. Ono što bih htjela napomenuti je da sam radoholičarka, želim sve konce imati u svojim rukama i sama diktirati tempo kojim se stvara moja glazba. Tako da je to onaj drugi i važniji razlog zašto sam poželjela producirati svoje pjesme. Moja prva pjesma koju sam sama producirala je Twenty-one. Znam da moram još mnogo učiti, ali smatram da sam na dobrom putu, imam odlične mentore koji me usmjeravaju. Ovo je tek početak i nadam se da ćete ostati uz mene na ovom mom glazbenom putovanju", kaže Jessa. Otkrila je i s kime bi htjela surađivati.

"Koliko god bih voljela surađivati sa mojim uzorima, Sheeranom, Halsey, Brunom jednako toliko bih voljela surađivati sa mladim, nadolazećim, talentiranim glazbenicima. Bilo kada, u bilo koje doba, ako smo na istoj glazbenoj frekvenciji, zašto ne?", kaže ova mlada glazbenica. Ispričala je i koju svoju pjesmu najviše voli izvoditi. "Sve moje pjesme su meni posebne. Ali ako trebam izdvojiti jednu onda je to Gubim kontrolu koju sam snimila sa youtuberom Lay-Z. Na toj pjesmi su radila zadarska dica: ja sam pisala tekst, glazbu i produkciju Luigi Kotlar DJ Alvize, a video je radio Joshua Čirjak. Cijela atmosfera oko snimanja ove pjesme i videa je bila super, bez stresa i možda je to razlog zašto bih ovu pjesmu izdvojila", kazala je. Osvrnula se i na pjesmu nekog drugog izvođača koja ju je osvojila. "Trenutno najviše slušam Good 4 you koju pjeva Olivia Rodrigo. Pjesma je 2000-ti punk rock, epična, sa snažnim riječima i jednostavno pogode točno u srce i ne izlaze iz glave. A sutra, tko zna? Sigurno neka druga pjesma", zaključila je Jessa.