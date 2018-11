Glazbu pjesme „Jelena“ potpisuju Mario Mihaljević i Jasmin Stavros, tekst Mario Mihaljević, Jasmin Stavros i Luppo, dok aranžman dolazi iz radionice Maria Mikšića.

Prije točno godinu dana, Jasmin Stavros je predstavio svoj studijski album „Duga je noć“ koji je s oduševljenjem dočekan od strane njegovih mnogobrojnih fanova. Gotovo 5 desetljeća, Jasmin čvrsto stoji na domaćoj glazbenoj sceni, a bez njegovih pjesama prolazi rijetko koja zabava.

Pjesmom „Jelena“ koju danas predstavlja, Jasmin zatvara poglavlje zadnjeg studijskog albuma „Duga je noć“ i kreće u studio raditi na novim pjesmama koje će uskoro i predstaviti publici.

Za pjesmu „Jelena“ snimljen je i spot u režiji Željka Petreša. Glazbu pjesme „Jelena“ potpisuju Mario Mihaljević i Jasmin Stavros, tekst Mario Mihaljević, Jasmin Stavros i Luppo, dok aranžman dolazi iz radionice Maria Mikšića.

„Jelena je pjesma drugačijeg karaktera nego sve ostale koje sam snimio do sada. Priča je to o ljubavi i životu, jednostavno, jedna intimna priča. Spot smo snimali u Tribunju u kulturnom centru, Vjerujem da će se pjesma naročito svidjeti ženskom dijelu publike jer su baš one jako dobro reagirale na nju na svim mojim koncertima.“ – rekao je Jasmin Stavros

U spotu su grupa Naranča i Tina Ković, a snimatelji su bili Boris Poljak i Zlatko Dizdar.

Jasmin Stavros je izvođač kojeg vole sve generacije, a sljedeći koncert najavljen je u

Sloveniji i to 15. 12. u Kranju.

Jasmin će Splićane uvesti u novu 2019. godinu na splitskoj rivi gdje će brojne goste zabavljati do ranih jutarnjih sati.