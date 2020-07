Demode je objavio singlove "Bezbroj boja" i "Od svega jača", a njihov prvi album uskoro će ugledati svjetlo dana.

DEMODE je domaći retro-pop sastav u formatu koji je na našim područjima zanemaren, ili čak pomalo i zaboravljen. No, trendovi se vraćaju, možda ne uvijek u formi u kojoj su bili za svojih zlatnih godina, ali ipak pronalaze pukotine kroz koje se u nekoj "svježoj" varijanti vrate na scenu.

Svojim zvukom, melodijama i tekstovima DEMODE podsjeća na nešto što ste već čuli, ali ipak pronalazi načine da kreira nešto novo i uzbudljivo. DEMODE su Jakov Horvatić (vokal), Ruben Horvat (klavijature, trombon i programiranje), David Mesarić (gitara), Kaleb Smrtić (bas) i Jošua Smrtić (bubanj).

Njihova prva dva singla “Bezbroj boja” i “Od svega jača” objeručke su prihvaćeni, s velikim očekivanjima od novih songova, a na čemu trenutno rade, što misle o domaćoj glazbenoj sceni, ali i što kažu obožavateljice otkrio nam je njihov pjevač Jakov Horvatić.

"Trenutno radimo na dovršetku albuma. Još je puno posla ali s obzirom ne to koliko je posla ušlo u ovaj album, može se reći da se bližimo kraju. Ovogodišnja pandemija je definitivno obustavila naše planove. Nisu svi članovi iz istog grada i teško nam je bilo zajedno nešto stvarati jer smo toliko ovisni o zajedničkom bivanju u studiu. Za pisanje novih pjesama potreban nam je taj "vibe" koji puni studio kad pišemo zajedno. Preko poruka i slanjem snimaka možemo nešto kreirati, ali nije to to", rekao nam je Jakov.

Prva dva singla odlično su prošla kod publike, a dečki se takvim reakcijama nisu nadali.

"Iskreno, nismo! Novi smo bend na sceni i nitko od nas nije osobno poznata ličnost, tako da su nas niotkuda preplavile pozitivne reakcije iz cijele Hrvatske, čak i od naših susjeda. Kad su stizale poruke na Instagramu da netko ima novu pjesmu uz koju se vozi u autu, kolektivno smo izgovorili "radi toga smo tu", priznao je Jakov.

Otkrio nam je i koji je najbolji recept za uspjeh na domaćoj glazbenoj sceni i bi li se voljeli kao bend okušati na međunarodnoj.

"Postoje određene recepture kako se rade hitovi i kako u kratko vrijeme doći do velike publike, no i na našoj sceni je prepuno primjera one poznate rečenice "brzi rast, brzi pad". Radimo glazbu koju volimo i to je jedino s čime se trenutno bavimo. Ako se nas pita, najbolji recept za uspjeh u glazbi je integritet. Pjesme bez integriteta zaborave se, bendovi koje kreira kalup industrije se raspadnu i zato se nije vrijedno zamarati "tajnom formulom hit pjesama", već da glazba bude strast i način izražavanja. A što se tiče međunarodne scene, htjeli bi ju okusiti! Svaki član našeg benda se na ovaj ili onaj način susreo s međunarodnom scenom, ali napraviti turneju za vlastiti bend bila bi nam senzacija. Otvoreni smo za sve prilike koje se nude, unutar i izvan Hrvatske", zaključio je.

A prvi album uskoro će ugledati svjetlo dana.

"Ove jeseni ili zime, no zadali smo si rok do kraja godine. Preuzbuđeni smo da čujete naše najnovije projekte. Svakoj pjesmi na albumu pristupili smo kao zasebnom projektu, predali smo se svakom pjesmi 110%. Na ovom albumu možete očekivati svašta. Razne emocije, dubine i brzine života. Ukomponirali smo sve o čemu nam se razgovara, teme koje nas drže budnima i koje nas nasmiju. No kroz ovaj album smo se i izazvali, pišemo i o situacijama i emocijama koje je teško pretvoriti u riječi, npr. rastanak. Jedva čekamo čuti vaše reakcije", uzbuđeno je priznao Jakov.

U međuvremenu dečki su dobili i dosta novih obožavateljica koje zanima i ljubavni status članova benda.

"Ovim putem bih se prvo zahvalili svima koji nas podupiru, vi ste vrh! Ali da, veliki dio naše publike čine obožavateljice i naravno da nam to laska, usput dva člana benda su single", otkrio nam je Jakov.