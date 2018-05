“Radije ću napraviti jedan dobar proizvod godišnje nego hrpu prosječnih.”

To je moto Justina Van der Volgena, izvrsnog njujorškog producenta i DJ-a s velikim znanjem plesne glazbe te iznimnim umijećem spajanja žanrova. Dokazao je to i činjenicom da je prije bavljenja elektroničkom glazbom bio suosnivač bendova !!! (Chk Chk Chk) i Out Hud. Pravi je to čovjek za obilježavanje jučerašnjeg, današnjeg i sutrašnjeg zvuka Kluba Jabuka, koji slavi 50 godina postojanja i već se neko vrijeme uz dosadašnji karakteristični rockersko-darkerski zvuk okreće i modernijem izričaju. U tome odnedavno vrlo aktivno sudjeluje i Felver, ikona domaće elektroničke scene, koji već 25 godina isporučuje najbolje od plesne glazbe.

Prethodnica večernjem partiju ove subote, 12. svibnja je popodnevni program Zagreb Design Weeka na prostoru posebno izgrađenog parka iza petog paviljona Tehničkog muzeja. Suvremeno/Svevremeno, moto je ovogodišnjeg okupljanja dizajnera, a Jabuka je najbolji primjer kluba koji objedinjuje obje sastavnice spomenutog slogana. Svoje djelovanje predstavit će nastupima prijatelja kluba koji će dočarati njegovu glazbenu sliku kroz svih 50 godina rada. U zabavu će nas uvesti dugogodišnji voditelj i spiritus movens Jabuke, Marin Viduka Stiv, koji je 90-ih ondje nastupao kao DJ te osmislio kultni program Fiju Briju. Svoje viđenje zvuka Jabuke dat će i ulični umjetnik Slaven Kosanović Lunar, čiji se grafiti nalaze na zidovima kluba, te spisateljica Rujana Jeger, jedna od najvjernijih posjetiteljica okupljališta na Jabukovcu. Slijedi ih Alen Kosanović, jedan od najzaslužnijih ljudi za profilaciju kluba, ali i cjelokupne zagrebačke alternativne scene, koji je u Jabuci prisutan već 40 godina - od početnog skupljanja čaša preko puštanja glazbe do vođenja kluba.

Prvi dio dana u Tehničkom muzeju zaključit će koncert sisačkog electro majstora Zarkoffa, koji se svojim radom svrstao među trenutno najvažnije svjetske izvođače tog glazbenog stila. Bit će to sjajan uvod za nastavak u Jabuci uz Justina Van der Volgena i Felvera, dvojicu znalaca širokih glazbenih nazora koji s jednakom strašću prilaze otkrivanju novih zvukova. Najbolja ilustracija za to, a ujedno i preporuka za ovu večer je Justinova izjava: “Tone odlične muzike izlaze svakodnevno. Istodobno je zabavno, ali i frustrirajuće nositi se s time”.

Tehnički muzej

14:00 Stiv

15:30 Lunar

17:00 Rujana Jeger

18:30 Alen Kosanović

21:00 Zarkoff (live)

GK Jabuka

23:00 Justin Van Der Volgen i Felver

Cijene ulaznica:

Tehnički muzej - Park 20 kn

Jabuka 80 kn