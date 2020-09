J.R. August stiže u društvu Mary May 23. rujna u dvorište zagrebačke Akademije likovnih umjetnosti. Ne propustite koncert istaknutog kantautora i producenta iz Zaboka, te vlasnika Porina za prošlu godinu.

J.R. August, vanserijski kantautor i višestruki dobitnik nekoliko domaćih glazbenih nagrada, objavio je album "Live at Hrvatski glazbeni zavod" na kojem je snimka zabilježena na koncertu sredinom veljače ove godine.

"Live at Hrvatski glazbeni zavod" donosi 14 pjesama izvedenih u pratnji benda i zbora, od kojih su se dvije, "The Misanthropist" i "The Exorcist", po prvi put našle na nosaču zvuka i kojima J.R najavljuje rad na novom studijskom albumu. Kao najava objavljen je spot "Distort Reality", s kojom je i bio otvoren koncert, a uslijedile su "The Darkroom Boogie", "Lead the Way", "Black Limousine" dok će video za najnoviju, "Change Of Seasons", biti predstavljen 23. rujna.

Režiju koncerta snimljenog u suradnji Croatia Recordsa s Hrvatskim društvom skladatelja potpisuje Marko Zeljković Zelja, ton majstor je Dražen Završki, dok miks i mastering potpisuje Goran Martinac (Croatia Records Studio). Snimka ovog fantastičnog koncerta u prodaji je kao Blu-ray i dvostruki CD u izdanju Croatia Recordsa.

Mary May Foto: Mary May

J.R. August publiku je osvojio svojim neprikosnovenim talentom i prvijencem, "Dangerous Waters", koji je suvereni osvajač titule hrvastkog albuma 2019. godine. Od objave se nalazi na listi najprodavanijih izdanja, a nedavno je objavljen i bogato opremljen dvostruki LP. Osim tog albuma nedavno je realizirana i kolekcija EP-jeva "Murky Waters".

J.R. August stiže u društvu Mary May 23. rujna u dvorište zagrebačke Akademije likovnih umjetnosti.

Za ovaj dvostruki koncert u prodaji je svega 400 ulaznica po cijeni od 70 kuna u pretprodaji, odnosno 90 kn, a na dan koncerta. Kupiti se mogu na svim Eventimovim prodajnim mjestima i online na eventim.hr.