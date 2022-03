Album „Still Waters” dolazi nakon „Dangerous Waters” i „Murky Waters” - vode su J.R.-ov svijet, bile one opasne, mutne ili mirne. Naš sjajni glazbenik ovih je dana predstavio spot za novu pjesmu.

„Dealing With The Pain” prvi je singl s novog studijskog albuma J.R. Augusta, višestrukog dobitnika Porina i autora svjetskog kalibra.

„Pjesma 'Dealing With The Pain', kao i cijeli album 'Still Waters', inspirirana je vremenom u kojem živimo. Što se vizuala tiče, želio sam ispričati najpoznatiju priču svih vremena kroz prizmu 2022. godine”, rekao je J.R. August. A najpoznatija priča je ona o sinu Božjem i njegovom raspeću, o četrdeset dana pred nama. Priča je to uobličena u videospot za koji režiju potpisuje Filip Gržinčić. Priča je to o godini koja je tek počela, a već bi je najradije zaboravili.

Svrstavanje J.R.-ove glazbe u žanrovske ladice bila bi blasfemija, zato otvorenog uma i otvorenog srca uđite u J.R.-ov svijet. Neka vas ne zaprepasti ono što vidite, simboli su tu da nam poigravanje njima otvori neka nova područja slobode. Na Čistu srijedu, tom danu pokore, skupa s J.R.-om zakoračimo u „mirne vode”.

Album će svjetlo dana ugledati na Veliki petak, 15. travnja. „Na albumu će biti devet pjesama i moj nekakav prepoznatljiv izričaj, ali zvuk je definitivno 2022. godina”, dodao je za kraj J.R. August.

