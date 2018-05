U sklopu programa forty:love u Mastersu ove subote gostuje jedan od najznačajnijih predstavnika nizozemske tzv. West coast scene - Mr Pauli

Iz Haaga nam inače dolaze vijesti drukčijeg predznaka, pa mnogi i ne znaju da u tom gradu cvate bogata scena elektroničke glazbe. Jedan od predstavnika nizozemske tzv. West coast scene je Mr Pauli. Odrastajući u Haagu 80-ih, gledao je spotove na Music Boxu te se zakačio na tadašnji pop zvuk i bendove poput Duran Duran i Depeche Mode. Princeov album “Purple Rain” te “Thriller” Michaela Jacksona i danas su mu među omiljenim albumima. No, posebno ga je osvojio italo disco, i to do te mjere da je uskoro počeo i sam producirati takvu glazbu.

Italo disco i electro danas su mu zaštitni znakovi, kako u samostalnim radovima, tako i raznih projekata u kojima sudjeluje. Jedan od njih je i Sumerian Fleet, s kojim će se predstaviti u subotu, 19. svibnja u večernjim satima na Zagreb Design Weeku. Dio tog projekta je i naš Zarkoff, a temelji se na klasičnom zvuku EBM-a iz 80-ih uz tekstove o mračnim temama s dozom humora.

Tijekom noći Mr Pauli nastupit će samostalno u live izdanju u Mastersu, u sklopu programa forty:love. Parti će početi već u večernjim satima na terasi, a od 1 h nastavit će se unutar kluba. Podršku nizozemskom majstoru će svojom house selekcijom pružati Mislav, vlasnik prominentne etikete Burek, zatim jedan od perspektivnijih mlađih DJ-eva, Dodo iz kolektiva Deep'n'Out te, kao i obično, domaćini Pepi Jogarde i Felver.