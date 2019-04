Gitarista benda Neno Kos Ferzzo napisao je melodiju i stihove koji su inspirirali Igora Ivanovića da napravi sjajan aranžman koji osvaja vedrinom i zaraznim plesnim ritmom.

Uoči objavljivanja svog debitantskog albuma koji pripremaju za kraj godine, grupa GEA snimila je zanimljiv duet s Ivanom Marić, čiji se izražajni vokal odlično uklapa u veselu proljetnu pop pjesmu „Samo poželi“.

„Kada nam je Ferzzo pustio pjesmu, ideja dueta došla je vrlo spontano, a Ivana je bila zajednička želja benda obzirom da ju cijenimo i kao pjevačicu, ali i kao osobu jer ju krasi pozitiva koja je glavna karakteristika ove pjesme. Svi jako vjerujemo u ovaj duet i nadamo se da će se naša postojeća, ali i neka nova publika pronaći u pjesmi čija je poruka da je udvoje sve puno ljepše“, otkrili su o pozadini nastanka pjesme članovi benda GEA - Neven Banfić, Igor Drvenkar, Marijana Filipan, Branko Jemrić, Neno Kos i Dario Sinjeri. Super raspoloženi bend i energična Ivana sjajno su se zabavili na snimanju videospota koji pršti veselim koloritom i interesantnim kadrovima za što su zaslužni iskusni redatelji Igor Ivanović i Davor Flam čija je vizija dočarala opuštajuću atmosferu pjesme.

„Trenutno se nalazim u nekoj izdavačkoj pauzi i pažljivo planiram svaki korak za dalje, no poziv za ovaj duet me naglo skrenuo iz mog kolosijeka. Dečke poznajem dugi niz godina i iznimno ih cijenim kao glazbenike, a još više kao vrijedne radnike, što je meni na prvom mjestu kad se radi o procjeni čovjeka. Šlag na tortu je naravno bio fenomenalni vokal Igora Drvenkara. Pjesma mi se svidjela na prvu, a to je uvijek potvrda da se radi o ispravnoj odluci. Kad se srce i razum slože, to je to!“ - izjavila je šarmantna Ivana Marić, majka dviju predivnih djevojčica koje već plešu i pjevaju uz stihove i ritam pjesme "Samo poželi".

Album prvijenac za GEU predstavlja veliki izazov jer je rezultat dugogodišnjeg truda, bezbroj prijeđenih kilometara i tisuća odsviranih pjesama. Svi se uistinu raduju danu kada će hitove „Još te mogu iznenaditi“, „Želim ti“, „Ti si ona koju tražim“, „I to će proći“, „Pjesma ljubavna“, „Na mome nebu“ i druge pjesme kojima su zaslužili simpatije publike, objediniti na nosaču zvuka u izdanju Croatia Recordsa.