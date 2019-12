Pred nama su najljepši i za mnoge najsretniji dani u godini, uz brojne dobre želje i čestitanja. Takvom ugođaju pridružio se i Ivan Zak svojom novom pjesmom i videospotom ''Puno je želja''.

Godina pri kraju za ovog glazbenika bila je iznimno bogata i uspješna, a ovom prigodom svima je poželio sreću i u novoj 2020. godini.

I ova pjesma, kao i njezina prethodnica, ''Milion'', izašli su pod Ivanovom vlastitom etiketom IZ Produkcija i IZ Videos. Upravo tim novim korakom Zak je otvorio novo glazbeno poglavlje u životu.

''Pjesmom i videospotom 'Puno je želja', koji su nastali pod IZ Produkcijom, kao i IZ Videom, odlučio sam svoje vjerne fanove iznenaditi ovaj posljednji mjesec u godini. Ovo je na neki način blagdanski poklon svima njima i njihovim najbližima. Radujem se i veseli me što smo ušli u najljepše doba godine, i želim svima da ne skidaju osmijeh s lica te da se raduju najmanjim sitnicama jer to su one prave vrijednosti. Vjerujem kako će pjesma, kao i spot pronaći put do srca moje vjerne publike'', kazao je Ivan.

Sudeći po svemu u ovoj 2019. godini, sigurni smo da Ivana čeka još uspješnija iduća godina, a šapnut ćemo vam samo da još ovoga mjeseca stiže veliko glazbeno iznenađenje!

Za sam kraj, ostavljamo vas u glazbenoj čaroliji ''Puno je želja'', koju donosi Ivan Zak.