Ivan Ive Županović ove godine ima nekoliko noviteta - najprije je objavio pjesmu "S tobom mogu sve" koju je otpjevao na Zagrebačkom festivalu, zatim "Tebe volim" s kojom je nastupio na Splitskom festivalu, a sad ima spot za pjesmu "Eden" koju je izveo na Šibenskoj šansoni i ponovno oduševio publiku.

Glazbu za ovu predivnu ljubavnu pjesmu zanimljive povijesti napisao je Zvonimir Zrilić, na tekstu su surađivali Danijela Gašparović i Neno Belan, a za aranžman se pobrinuo Neno Belan.

Zadarski je pjevač otkrio što mu pjesma i spot znače: "Pjesmu mi je još prije nekoliko godina ponudio Zvonimir Zrilić. Tada je bila sasvim drugačije postavljena, bila je to prava rock balada. I tekst je bio nešto drugačiji. Svako malo bi se našli kod Zvone u malom studiju u potkrovlju njegove kuće i radili na pjesmi. Međutim, što smo duže radili, sve više smo osjećali da idemo u krivom smjeru. Ja sam već gotovo odustao od nje, ali se u jednom trenutku ukazao Neno i priču u potpunosti okrenuo. Približio ju je meni aranžmanski, žanrovski i dorađenim stihovima. Rezultat se čuje. Što se tiče spota, moram priznati da je bilo užasno naporno snimati po najvećim pljuskovima kroz zadarske kale i kalete. To je trajalo satima, a uz to je bilo i jako hladno. Na Zrmanji je također bilo naporno snimati jer je "derala" bura, ali je krajolik predivan pa je bilo ipak lakše. Diana je po mom mišljenju pogodila karakter žene zbog koje se osjećam kao da sam "protjeran iz Edena". Toni i njegova ekipa su opet odradili odličan posao s pripremom i samim snimanjem spota. Priča je baš pogođena! Hvala svima".

"Glazba na tekst moje frendice Danijele Gašparović nastala je nakon razlaza moje grupe Riva, dakle stvarno davno! I tko zna bi li ikad ugledala svjetlo dana da je Neno nije čuo i predložio Ivana Županovića da je snimi. Odmah nakon prvog pjevanja, dogodio se klik. Ja sam imao bezbroj aranžmana i verzija i pomalo sam bio pogubljen u tome kako to treba zvučati. Rekoh "Neno spasi, radi što hoćeš", haha. I naravno, čovjek odradi vrhunski aranžman. Ive je sa svojim izvanrednim vokalom unio dušu u pjesmu, podignuo je na još viši nivo. Danijela i ja zahvaljujemo Ivi i Neni na svemu", izjavio je koautor teksta Zvonimir Zrilić.

Pjesmu je komentirao i Neno Belan: "Pjesmu "Eden" moga prijatelja, autora Zvonimira Zrilića, čuo sam još pred 25 godina, kad sam mu pomagao da je snimi u izvedbi njegovog bivšeg bubnjara Boška Ćolića. Kako pjesma na kraju nije bila objavljena, što je meni bilo jako žao, ostala mi je uvijek u memoriji negdje spremljena i čekala pravi moment. Kad sam upoznao dalmatinskog slavuja, Ivu Županovića, taj moment se ukazao i odmah mi se rodila zamisao da bi upravo on mogao biti taj koji će ju revitalizirati i iznijeti na površinu svjetlosti. Ideja se Zvonimiru dopala, ja sam promijenio aranžman u odnosu na prvu verziju, odnosno prilagodio ga Ivetu i napokon evo je - pjesma je tu".

Vizual je pjesmi dao redatelj Toni Mađerić, koji je o svemu revno vodio brigu: "Pjesma traži artistički spot, kad sam je prvi put čuo, znao sam da iz ovog svega mora izići nešto veliko. Iako je sam spot bio dosta zahtjevan za snimanje, originalnost scenarija sam uspio zadržati. U spotu je prikazana intenzivna emocija, patnja, kao i lijepi trenutci Ive i njegove djevojke. Naglasak je na kontrastu između Edena (raj, sretni trenutci) i mračnih kišnih ulica u gradu (patnja, depresija i nostalgija). Eden predstavlja rajski vrt pun života, ljubavi i zadovoljstva. U spotu sam ga prikazao kao paralelni svijet koji se nalazi u Ivinoj mašti, uz težnju da nađe način kako da uđe u taj svijet. Tamo ga čeka djevojka s kojom je nekad bio i koja je ostavila trag u njegovom životu. Iskoristili smo kišno i depresivno vrijeme da bismo dočarali trenutke kroz koje Ive prolazi. Iako se Ive trudi da uđe u Eden, ipak mu se pokaže pravi put, ali ne može proći kroz stakleni zid koji dijeli ta dva svijeta".