Franz Ferdinand voli dolaziti pred hrvatsku publiku, a na svom prvom velikom samostalnom koncertu u Domu sportova odsvirat će najveće hitove. U intervjuu za Showbuzz.hr ispričali su što posebno vole u vezi Zagreba, ali i brojne detalje iz svoje bogate karijere.

Franz Ferdinand je bend već dobro poznat hrvatskoj publici, a nakon četiri koncerta na INmusic festivalu, od kojih su jedan svirali s grupom Sparks pod imenom FFS, britanski rokeri se vraćaju u travnju ove godine u Zagreb. Na koncertu u Domu sportova odsvirat će svoje najveće hitove, a uoči nastupa su u intervjuu za Showbuzz.hr ispričali sve o svojim počecima, ali i što im se najviše svidjelo u Zagrebu.

"Jedva čekamo ponovno doći u Zagreb, to će biti sjajno. Sjećam se našeg prvog posjeta Zagrebu kao da je bio jučer. Kolega iz diskografske kuće nam je pokazao grad i dosta smo se družili s njim. Dobili smo dojam o gradu kakav vjerojatno ne bismo sami dobili. Zagreb je sjajan grad s puno odličnih klubova, prvi put smo bili i vani", rekao nam je pjevač benda, Alex Kapranos. Jednom je prilikom u Hrvatskoj bio i privatno, na odmoru.

"Istražio sam Split i okolne otoke, posebno mi se svidio Hvar. To je mjesto prepuno povijesti, a Rimljani su očito voljeli taj otok. Stvarno sam uživao, taj odmor mi je bio prepun avantura", ispričao nam je.

Bend je u proteklih nekoliko godina promijenio nekoliko članova. Nick McCharty i Paul Thomson otišli su nakon puno zajedničkih godina iz benda, a na njihovo mjesto su došli Dino Bardot, Julian Corrie i Audrey Tait. Osvrnuli su se na nove, ali i stare članove. "S Nickom i Paulom smo i dalje u kontaktu. S Paulom sam se baš nedavno čuo, a on i supruga su mi poslali kolačiće. Čujemo se često, naravno. Novi članovi su sjajni, ali ih više ne percipiramo kao nove članove. Dino i Julien su u bendu već šest godina, no Audrey je nova članica. Sjajna je, zaista je. Odlična je osoba i predobra bubnjarica", kaže Kapranos.

Jedan od njihovih najvećih hitova je pjesma "Take me out" objavljena prije točno 18 godina. "Volimo i dalje izvoditi "Take me out". Pjesmu na koncertima uvijek izvodimo točno onako kako smo ju prvi put odsvirali. Ponekad uvod traje malo duže, pa se ljudima čini duža, ali sama pjesma je od samoga početka ista", rekao je Alex. Uskoro će svjetlo dana ugledati i njihov "best of album". "Na "best of" albumu imamo svije nove pjesme koje nismo ranije na nijednom albumu objavili, to su "Billy Goodbye" i "Curious". Super je kada možeš napraviti album na kojemu možeš krenuti od samih početaka svoje karijere. Počeli smo s "Darts of pleasure" i došli smo do samoga kraja s pjesmom "Curious", kažu iz benda te dodaju da će skoro sve pjesme izvesti i na koncertu u Zagrebu.

Franz Ferdinand ima diljem svijeta obožavatelje s kojima se nerijetko i druže. Nisu imali neugodnih iskustava, a komentirali su da su zapravo imali sreće. “Što se obožavatelja tiče imamo zaista sreće. Naši su obožavatelji sjajne naravi, inteligentni i zabavni ljudi. Jako sam sretan zbog toga. Obožavatelji su nam napravili stvarno sjajne stvari, poput lutkica s našim likovima, evo”, rekao je Kapranos, a kolega Bob Hardy pokazao je tijekom intervjua lutkicu koju mu je napravila jedna obožavateljica.

Bend je istraživao i hrvatske bendove, a jedan od njih im se posebno svidio. “Postoji u Hrvatskoj bend The Bambi Molesters, jako su mi se svidjeli. Sjajan su bend, imaju sjajan smisao za humor”, kažu. Prije nekoliko godina posjetili su Sarajevo te su se osvrnuli na činjenicu što su bend nazvali po Franji Ferdinandu. “Bili smo u Sarajevu prije nekoliko godina i sjećam se da smo bili na mjestu gdje je ubijen Franjo Ferdinand. Sarajevo je prelijep grad! Nevjerojatno mi je bilo shvatiti da su se takvi događaji koji su donijeli katastrofu u svijetu proizašli iz događaja na tako lijepome mjestu”, ispričao nam je Kapranos.

Bend inače često svira i kod kuće u Glasgowu, a s Franz Ferdinandom su prošli čitav svijet na nekoliko turneja. Njihov prvi zagrebački solo nastup održat će se u Domu sportova 25. travnja ove godine.

