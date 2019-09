Poznata izdavačka kuća iz Slovenije – Innocent Music, u kultnoj zagrebačkoj diskoteci Saloon u petak 6. rujna predstavlja tročlanu francusku live atrakciju dOP!

Innocent Music, izdavačka je kuća i event organizacija iz Slovenije, čiji je osnivač Aney F., a čija izdanja, podržavaju neka od najvećih imena svjetske elektroničke scene kao što su Jamie Jones, Marco Carola, Richie Hawtin, da spomenemo neke. 2015.-te od strane Beatporta je odabrana kao jedna od deset etiketa na koju treba obratiti pažnju. Od 2012.-te do danas organizirala je mnoštvo svojih Showcase večeri, u najpoznatijim slovenskim klubovima kao što su Ambasada Gavioli i K4, na Ibizi u klubu Sankeys te diljem Europe, centralne, sjeverne i južne Amerike kao i Australije, gdje je ugostila imena kao što su Apollonia, tINI, Enzo Siragusa, Mihai Popoviciu, Steve Bug, Nastia, Seb Zito, Terry Francis i mnogi drugi.

Svoju premijeru na zagrebačkoj elektroničkoj sceni imala je u sklopu Offtime Croatia festivala kada je u Zagrebu ugostila imena kao što su Anja Schneider i Secret Cinema, a za svoju drugu samostalnu Showcase večer odabrala je početak nove zagrebačke clubbing sezone, odmah nakon svih ovoljetnih festivala, u petak 6. rujna, kada u kultnom Saloonu na Tuškancu 1a u Zagrebu predstavlja tročlanu francusku live atrakciju dOP!

dOP svojim zaraznim nastupom uživo, u kojem svaki član svojom izvedbom na određenom set upu pridonosi stvaranju zanimljive i nepredvidive cjeline, osvajaju svaki klub, lokaciju, festival na kojem nastupaju. Svoj put započeli su još 2007.-e, a svojim debitanskim album ‘Greatest Hits’ za francuski Circus Company širom su se predstavili publici. Isti je album ugledni njemački časopis De:Bug proglasio jednim od najboljih te godine, dok su njihov live nastup čitatelji jednog od najpoznatijih web magazina elektroničke glazbe Resident Advisor, čak tri godine za redom favorizirali kao najboljeg. Potvrda njihove kvalitete su i čak tri nastupa u sklopu Boiler Room serijala te jedan u sklopu Cercle serijala, jednim od dva najveća live stream projekta.

dOP su svoje uradke, osim već spomenute Circus Company etikete, izdavali i za mnoge druge ugledne etikete kao što su Eklo, Supplement Facts Records, Watergate Records, Welcome To Masomenos, a od nedavno se JAW-u i Damienu, koji čine okosnicu grupe, pridružio i novi umjetnik Fabien Leseure. Svoj studio preselili su u Berlin što je ujedno i novo poglavlje njihovog stvaranja, zbog čega su i pokrenuli vlastitu etiketu pod nazivom dOP Only, isključivo usredotočenu na vlastitu glazbu, s minimalnom količinom novih pjesama koje izlaze svaki mjesec. Sada nastavljaju razvijati svoj zanat, uključujući u svoje izvedbe uživo više analogne opreme, što ih zauzvrat vraća na rad u studiju. Kako bilo da bilo, izvedba grupe dOP je igra koja se nikad ne dovršava, a svaki njihov nastup ostavlja vas u iščekivanju sljedećeg.

Uz dOP će nastupati i osnivač same Innocent Music etikete, Aney F., dok lokalnu podršku pružaju Oberon i Brun Dux. Početak je zakazan u 23 sata, a ulaznice su dostupne u pretprodaji po cijeni od 100HRK. Možete ih osigurati na službenom webu i/ili sustavu Entrio, kao i na svim Entrio prodajnim mjestima.