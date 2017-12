Požuri i pokupi ulaznice za klizanje na Šalati.

Video disco klizalište Šalata već dugi niz godina opravdano nosi naziv najpopularnijeg klizališta, a svojim posjetiteljima pokušava uvijek ponuditi nove zanimljivosti. Tako uz klizanje možete uživati u zvucima najpopularnije glazbe različitih žanrova, videospotovima, partyjima, promocijama i još puno drugih zanimljivih sadržaja. Za dobar „štimung“, brinu se odlični DJ-i , za kvalitetu leda odgovorni su „rolbaši“, a za sve ostalo pobrinu se sami posjetitelji, dokazujući da je klizalište pravo mjesto za izlazak i rekreaciju na otvorenom. Termini klizanja su srijeda, četvrtak i petak od 18 do 19:30, a subotom i nedjeljom od 10:30 do 12, od 18 do 19:30 i popularni noćni termin od 20:30 do 22 sata. Za vrijeme školskih praznika klizalište je otvoreno svaki dan, a više informacija o tome pročitajte na Facebook stranici klizališta.

Tijekom Adventa klizalište je upotpunjeno i posebnim adventskim programom, pa će se tako uz prigodnu glazbu oko klizališta moći uživati i u rasvjeti prigodnih lampica.

Želiš i ti na klizanje? Mi imamo izneđenje za vas - čak 5 puta po 2 ulaznice. Idite na našu Facebook stranicu Showbuzzhr, lajkajte ju, a potom nam u inbox pošaljite svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, kontakt broj). Pet najsretnijih odabrat ćemo do ponedjeljka, a dobitnike ćemo obavijestiti u inbox Facebooka. Svoje ulaznice možete iskoristiti do 15. siječnja.