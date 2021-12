Ima neka tajna veza – Made in Sarajevo

Premijera koncerta “Ima neka tajna veza - made in Sarajevo” bit će održana u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog 17. prosinca s početkom u 20 sati.

Hitovi kao što su "Gori vatra", "Da sam ja netko", "Ima neka tajna veza", "Sarajevo ljubavi moja", "Sve će to mila moja", "Lejla", "Denny", "Sanjam", "Plima", "Goodbay teens", "Dirlija", "Zenica blues", "Sve smo mogli mi","Jel Sarajevo gdje nekad bilo", vratit će sve ljubitelje pop i rock muzike u dane kada je Sarajevo bilo regionalni glazbeni centar s bendovima kao što su Merlin, Bijelo dugme, Indexi, Plavi Orkestar, Crvena jabuka, Zdravko Čolić, Hari Mata Hari, Kemal Monteno, Vajta, Zabranjeno pušenje, Teška industrija, Valentino na uz pratnju Zagrebačke filharmonije na jedinstvenom glazbenom spektaklu pod nazivom "Ima neka tajna veza – Made in Sarajevo".

''Maštao sam već neko vrijeme o takvom projektu na ovim prostorima, u svijetu je to odavno popularno. Naišao sam na plodno tlo kada sam razgovarao s ravnateljem Zagrebačke filharmonije Mirkom Bochom, tako smo odlučili napraviti spektakl s najvećim hitovima do 90- ih sarajevske pop rock škole uz pratnji filharmonije'' rekao je autor i idejni tvorac projekta, producent Tomislav Kašljević te otkrio kako je najteže od svega bilo napraviti selekciju pjesama: ''Sve se moralo svesti samo na 20-ak pjesama, a ima najmanje stotinu pjesama koje su obilježile taj period'.'

''Živjeti u Sarajevu je značilo odrastati u isto vrijeme uz Štrausovog ̋Zarathustru ̋, grupu ̋Gang of four ̋, ̋Clash ̋, popularnu i izvornu narodnu muziku, jazz , Celentana, Princea, dalmatinske klape. Tako da se u autorskom izrazu kod većine sarajevskih skladatelja osjeti taj eklekticizam, odnosno specifičnost podneblja i sredine u kojoj smo odrastali. A odrastali smo uz progresivnost i umjetničku dekadenciju Zapada, opojni miris mističnog Orijenta, ponekad slatku patetičnost Sjevera, topli zrak Mediterana. Zapravo ako živiš u Sarajevu stvoriš u sebi jednu vrstu glazbene tolerancije'' rekao je Saša Lošić Loša, frontman Plavnog orkestra.

''Danas kada je Sarajevski i BiH pop i rock n’ roll doživio preko 50 godina, i sam je sa svojim specifičnim, unikatnim autorskim pečatom na neki način prešao u kategoriju klasične muzike. Ideja da se djela pop i rock forme Made in Sarajevo orkestriraju i udruže s filharmonijskim orkestrom poklanja sarajevskom pop rocku sjaj vječnosti. Jer umjetnička djela stvaraju pravila; pravila ne čine umjetnička djela'' zaključio je Loša.



Za ovu priliku aranžmane navedenih pjesama prilagođene ritam sekciji te zagrebačkoj filharmoniji uradili su: Ranko Rihtman, Nikša Bratoš i Josip Cvitanović. Vokalni izvođači na ovom događaju bit će Maya Sar, Aida Mušanović-Arsić, Nermin Puškar, Ivan Jelić i Adi Šoše.

Maya Sar poznata je bosanskohercegovačka kantautorica koja je predstavljala Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu 2012. Godine s pjesmom "Korake ti znam“. Aida Mušanović-Arsić, pijanistica i vokalna solistkinja dospjela u fokus javnosti kada je za vrijeme pandemije koronavirusa putem društvenih mreža izvela poznatu pjesmu britanske grupe Queen "The Show must go on“.

Nermin Puškar je također etablirani bosanskohercegovački rock pjevač i kompozitor koji je svoju karijeru započeo u bendu Krug. Ivan Jelić je uspješan glazbenik koji je posljednjih godina zapažen zbog svojih uspješnih i ambicioznih projekata, gostovanja i suradnji, a Adi Šoše je muzičar koji je stupio na glazbenu scenu sudjelovanjem u jednom glazbenom talent showu.

''Nama ova crossover forma nije novost, radimo to već šest godina i to otvara vrata novoj publici, a i nama je to poticaj za budućnost. Ima neka tajna veza za sve ljude, a danas nama više nego ikad treba čovjek, čovjek koji se izgubio u ovoj koroni'' rekao je ravnatelj Zagrebačke filharmonije Mirko Boch.

Zagrebačkom filharmonijom dirigirat će Ranko Rihtman i Josip Cvitanović, a producenti su Nikša Bratoš i Tomislav Kašljević.

Ulazak na koncert moguć je samo i isključivo uz predočenje covid potvrde ili uz brzo antigensko testiranje (koje će se obavljati besplatno na ulazu, o trošku organizatora koncerta).

