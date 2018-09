Autor glazbe Denis Dumančić je napravio pjesmu u suradnji s Fayom koji je autor teksta dok je za aranžman i produkciju zaslužan Igor Ivanović.

Iako je njihov zvuk oduvijek bio lagani pop rock, dečki iz Letećeg odreda su uvijek imali pjesme sa snažnim porukama. Tako je i sa zadnjim singlom „Pošteno do kraja“ u čijem su naslovu savršeno opisali ono čemu teže u životu i glazbenoj karijeri – poštenom načinu u svemu i do kraja, načinu kojemu bi trebao težiti svatko od nas. Iako smo izloženi brojnim izazovima i pošteno nije možda najpopularnija metoda danas, od nje nikada ne treba odustati jer uvijek će postojati idealisti poput Letećeg odreda koji će nas podsjećati na nju.

Iako je nastala prije mnogo godina, tema ove pjesme je bezvremenska i pokazuje kako se stvari u društvu jako sporo mijenjaju, što je komentirao i sam autor Denis Dumančić: „Pjesma je nastala prije nekih desetak godina, no u to vrijeme mislio sam da bi tekst mogao biti pretežak za nas i ono vrijeme, ali sam onda shvatio kako je upravo ovaj tekst svevremenski. Pjesma „Pošteno do kraja“ govori o tome kako su neke stvari teško popravljive, ali bez obzira na sve i u kakvom stanju i okruženju se nalazimo mislim da bi čovjek trebao ostati na svom putu i ako stvari ne mogu biti drugačije, neka onda barem pošteno fura svoje do kraja“, komentirao je frontmen Denis Dumančić.

Leteći odred (FOTO: PR)

Kada govori o planovima za budućnost što se tiče novih singlova, albuma i nastupa, rekao je da se ne opterećuju nekakvim datumima nego se vode osjećajem kada je pravo vrijeme za koju pjesmu. Što se nastupa tiče, tu su se poveli za trendom koji je popularan u Hrvatskoj – rade kao gastarbajteri kroz smijeh je komentirao Denis, misleći na česte nastupe u Sloveniji.

Nedugo nakon izlaska singla je izašao i spot za koji je zaslužan Marko Zeljković koji ga je snimio u suradnji s Tinom Mrveljom i Ivanom Majićem. U spotu glavne uloge tumače Danica Brnjić i Tomislav Bundić, a šminkala ih je Gabrijela Babić.

Redatelj spota Marko Zeljković se rado odazvao na suradnju: „Kad sam čuo pjesmu odmah mi je naziv „Pošteno do kraja“ zapeo za oko i odlučio sam to prikazati u skladu s današnjom situacijom gdje ljudi jedva spajaju kraj s krajem. U spotu je prikazano ono što je bitno, a to je da ljudi ne gube glavu, da ne gube jedni druge jer uvijek postoji izlaz iz svega na kraju krajeva."

Pogledajte novi spot Letećeg odreda i uživajte „pošteno do kraja“ pjesme!