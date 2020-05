Upravo "Dodir" naslov je nove pjesme Ide Prester za koju je napisala stihove i melodiju, a koje je gotovo nemoguće prestati pjevušiti već nakon prvog slušanja.

"Ja želim da me diraš, za jedan dodir dala bih sve te viber poruke...", stihovi su koje inače proživljavaju oni čija je ljubavna veza tajna ili na daljinu, no s njima se ovih dana mogu poistovjetiti mnogi. Voljenu osobu koja nije pored nas možemo čuti telefonskim pozivom, vidjeti preko video chata, pomirisati neki komad odjeće i na te načine osjećati povezanost, ali dodir - njega je teško nadomjestiti.

Upravo "Dodir" naslov je nove pjesme Ide Prester za koju je napisala stihove i melodiju, a koje je gotovo nemoguće prestati pjevušiti već nakon prvog slušanja. Ovo je pjesma o strasti i čežnji za kontaktom.

"Pjesma je nastala za vrijeme privremene izolacije. Očito je bilo dovoljno par noći samoće da osjetim ono što trenutačno proživljavaju svi koji nisu fizički uz one koje vole. Sve sam usnimila u kompjuter, bez studija i mikrofona pa poslala pocket palmi na aranžiranje. Oduševili su me, totalno su je skužili. Prvi plan je bio pustiti pjesmu uz lyric video, no htjela sam i slikom prikazati jednu varijantu današnje online komunikacije. Zaljubljenima koji prisilno "žive" preko poziva i poruka - romantična večera, ples, proslava rođendana, čitanje isječaka iz omiljenih knjiga - fizički dodir teško je zamijeniti, a to je osjećaj koji sam htjela obraditi", opisala je Ida.

Kako je Ida Prester dočarala žudnju, nježnost, toplinu i strast preko ekrana, pogledajte u spotu.