Ian Pooley jedna je od legendi elektroničke glazbe.

Uz nebrojena izdanja, nastupe diljem svijeta i suradnje s poznatim glazbenicima, hrvatska publika ima čast vidjeti ga često na nastupima u našoj zemlji. Nova je prilika već za doček 2019. kad će u Mastersu nastupiti na Forty Fifty Silvester partiju.

- Jako dugo si u svijetu glazbe. Sjećaš li se prve ploče koju si kupio?

Prva ploča koju sam kupio bio je single Pet Shop Boysa „West End Girls“.

- Što slušaš danas? Kako ti se sviđa današnja glazba?

Slušam sve od elektronike do jazza, world musica i indie glazbe. Baš kao i uvijek, ima dobrih i loših stvari. Jedino pop i trap su mi nepodnošljivi i previše producirani. Treba nam više elegantnog popa kao u kasnim 80-ima.

- Današnja popularna glazba sve je manje kvalitetna. Misliš li da je to odraz aktualnih kretanja u svijetu?

Nisam siguran, mogao bih govoriti samo o svojem žanru – technu i houseu. Ljudi su previše obuzeti građenjem karijere i fokusirani na društvene mreže. I dalje mislim da je potrebno barem dvije-tri godine da stvorite svoj zvuk. Mnogi nemaju strpljenja za to i žele rezultate odmah, pa dobivamo glazbu kratkog roka trajanja.

- Prilično si inspiriran bossanovom i sambom. Što te posebno privlači toj glazbi?



Vjerojatno uspomene iz djetinjstva, ali i egzotičan jezik, ritam i melankolija harmonije.

- Surađivao si i remiksirao brojne poznate izvođače, među njima i Daft Punk. Po čemu pamtiš suradnju s njima?

Bili smo mladi, imali smo slične interese i uzajamno se poštovali. Bio sam s njima na turneji po Njemačkoj i za to me vežu sjajne uspomene.

- Dugo već čekamo tvoj novi album. Planiraš li neko novo izdanje?

Haha, iduće godine zasigurno.

- Vjerojatno si strani DJ koji je najčešće nastupao u Hrvatskoj. Znaš li uopće koliko puta?

Možda 40-50 puta.

- Zašto ti je Hrvatska tako privlačna?

Zbog prijatelja koje sam upoznao posljednjih 20-ak godina. No, volim i kasna ljeta ovdje.

- Možeš li usporediti hrvatsku elektroničku scenu u njenim počecima i danas?

Nekad je to sve bilo manje, čak pomalo kaotično, pa i sirovo. Sjećam se ludih partija u Dubrovniku i Splitu. Danas je to sve organiziranije, no ne i manje šarmantno.

- Kojih se nastupa posebno sjećaš ovdje?

Prva dva – tri partija u Aquariusu u Zagrebu u 90-ima, zatim T-mobile party u hotelu Belvedere u Dubrovniku u ranim 2000-ima te moj prvi Valkana Beach Festival.

- Mnogi još spominju tvoj sjajni nastup na prošlom dočeku Nove Godine u Mastersu. Kako si ga ti doživio?

Hahaha, nisam se baš naspavao prije toga, jer sam u Zagreb doletio direktno s drugog dočeka. Potrudit ću se da ove godine bude jednako dobro.

- Po čemu ćeš pamtiti 2018-u?

Po mnogo uspona i padova.

- Koja je tvoja novogodišnja odluka?

Da završim nove stvari.