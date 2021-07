Omiljena internacionalna punk world music senzacija vraća se pred hrvatsku publiku u sklopu jubilarnog INmusic festivala 15 u lipnju 2022.!

Predvođen karizmatičnim Eugeneom Hützom, Gogol Bordello okuplja šaroliku skupinu glazbenika i perfomera iz svih dijelova svijeta čiji kulturni utjecaji formiraju i neponovljiv zvuk Gogol Bordella. Romski i istočnoeuropski utjecaji u pjesmama i nastupima Gogol Bordella spajaju se sa energičnim punk i dub elementima uz pratnju violine, harmonike pa čak i saksofona. Uz sedam studijskih albuma iza sebe, jedan EP, niz gostovanja s drugim glazbenicima i u dokumentarnim i igranim filmovima – između ostalog u Everything is Illuminated Lieva Schreibera i Madonninom redateljskom debiju Filth and Wisdom – Gogol Bordello je u svojih dva desetljeća neprestanog rada utvrdio svoj status kao jedan od najatraktivnijih i najneobičnijih pojava na svjetskoj glazbenoj sceni.

Prepoznatljivo spontani i jedinstveni, uvijek posvećeni najboljem mogućem nastupu i interakciji s publikom, Gogol Bordello je bend koji je uvijek na turneji i čija pojava na pozornici nadilazi okvire uobičajenog koncerta i postaje teatralan i kaotičan performans koji zahtjeva pažnju. Gogol Bordello omiljeni su gosti na pozornicama diljem svijeta s dobrim razlogom, a njihov povratak na INmusic festival dobrodošao je ponovni posjet Hrvatskoj i doza punk-rock multikulturalizma!

Gogol Bordello pridružuju se već potvrđenim nastupima The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Royal Blood, White Lies, Belle and Sebastian i Fontaines D.C. u sklopu odgođenog jubilarnog izdanja INmusic festivala #15 koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 20. do 22. lipnja 2022. godine. Ograničen broj najpovoljnijih trodnevnih festivalskih ulaznica za INmusic festival #15 po cijeni od 499kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za nove datume održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala.