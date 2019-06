Zahvaljujući HŽ Putničkom prijevozu, posjetitelji našeg najvećeg open air festivala i ove godine mogu jeftinije putovati vlakom.

HŽ putnički prijevoz posjetiteljima INmusic festivala #14 odobrava 40 posto popusta u 1. i 2. razredu redovnih vlakova, a popust će se moći koristiti od 21. do 28. lipnja 2019. iz svih kolodvora na području Republike Hrvatske i Republike Slovenije do zagrebačkog Glavnog kolodvora i natrag.



Dovoljno je da prilikom kupnje karte posjetitelji naglase da odlaze na INmusic festival ili predoče festivalsku ulaznicu. Pri povratku je bitno da svi koji žele koristiti popust imaju ovjerenu kartu koja se ovjerava na festivalskom ili kamperskom informacijskom pultu te da ju predoče prilikom vožnje.



Povratnu prijevoznu kartu potrebno je na poleđini ovjeriti pečatom organizatora na festivalskom ili kamperskom informacijskom pultu INmusic festivala. Popust se neće moći koristiti na relacijama kraćim od 25 kilometara.

The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, Johnny Marr, LP, Thievery Corporation, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Peter Bjorn and John, Skindred, samo su neka od velikih glazbenih imena u čijim će koncertima uživati publika INmusic festivala!

INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine

POTPUNA SATNICA FESTIVALA

Dostupna je i potpuna satnica najvećeg hrvatskog open air festivala!

Kako je već ranije najavljeno, prvi dan festivala, u ponedjeljak 24. lipnja nastupit će sjajni Foals, The Hives, Johnny Marr, Kurt Vile & The Violators, Skindred, Super Besse, Fontaines D.C., Siddharta, Edi East Trance Blues, Nord, Kevlar Bikini, dno., Stephany Stefan, Paul The Walrus i Infecded.

U utorak, 25. lipnja, na pozornicama INmusic festivala #14 publika će imati priliku uživati u glazbi sjajnih Suede, Garbage, Thievery Corporation, Frank Turner & The Sleeping Souls, Gato Preto, Zeal & Ardor, Lysistrata, Black Honey, Gatuzo, Bang Bang, Mel Camino, Billie Joan, Klinika Denisa Kataneca, Gentleman i The K's.

INmusic festival #14 u srijedu 26. lipnja će zaključiti legendarni The Cure koji će, kako su najavili, na jarunskoj pozornici svirati čak više od dva sata. Uz The Cure, zadnji dan festivala nastupit će LP, Peter Bjorn and John, JoyCut, Kojoti, Kandžija i Gole žene, Run Sofa, The Ills, Mangroove, Tus Nua, Phantasmagoria, And The Kid, The Black Room, Ichabod te One Possible Option.

INmusic festival na svakom izdanju okuplja ponajbolja imena suvremene glazbene scene predstavljajući najaktualnije glazbene i kulturne sadržaje hrvatskoj i inozemnoj publici. Turistički i kulturni značaj INmusic festivala, ne samo za Zagreb, već i za cjelokupni hrvatski turizam, posebice u predsezoni, smatra se tradicionalnim početkom ljetne sezone i središnjim koncertnim događajem godine koji okuplja desetke tisuća gostiju iz regije i svijeta.

Međunarodni značaj INmusica prepoznao je i kultni britanski New Musical Express, koji je naš najveći open air festival proglasio najboljim festivalom u Europi u 2019. godini.