Tamara Popović, 24-godišnja beogradska kantautorica, pjevačica i instrumentalistica koja svoje pjesme izvodi pod mononimom tam, premijerno će 5. rujna nastupiti u Zagrebu u sklopu glazbenog festivala Drito iz MSU-a. Jedna od najperspektivnijih R&B glazbenica u regiji tim će se povodom ujedno i prvi put predstaviti pred hrvatskom publikom.

“Ne sjećam se kad sam osjećala veći hype oko nastupa kao povodom ovog u Zagrebu. Osim što ću pjevati nove pjesme, dijelit ću pozornicu s nekim od omiljenih izvođača regionalne scene (Z++, Buntai). Ovo mi je prvi nastup u Hrvatskoj i jedva čekam upoznati zagrebačku publiku i s njom podijeliti energiju koju sam čuvala sve vrijeme dok smo bili bez live kontakta. Poseban je izazov i zadovoljstvo to što ću se predstaviti i s pjesmama na kojima radimo posljednjih mjeseci, a koje nikad do sad nisam izvodila. Svaka je drugačija od prethodne, budite sigurni da će biti dinamično. Za DJ pultom će biti Summer Deaths (Mihajlo Đorović), s kojim sam i radila zadnjih mjeseci i sretna sam da će i on sa mnom doživjeti Drito”, poručuje tam.

Tam je u ulozi kantautorice i pjevačice debitirala 2019. godine singlom „Kako treba“, a publika ga je, sudeći po YouTube komentarima na službenom spotu, prihvatila više nego odlično. Idućom objavljenom pjesmom, atmosferičnom R&B baladom „Na holdu“, slušatelji su se dodatno upoznali s Tamarinom kantautorskom zrelošću: „Iako je mnogi doživljavaju tužnom zbog nekih dijelova teksta, ja je doživljavam više kao pjesmu atmosfere, a tu situaciju kao zanimljivu i inspirativnu radije nego tužnu“, otkrila je.

Niz dosad objavljenih singlova zasad završava „Sve dalje“, čiji je vizualni identitet dospio na popis najboljih regionalnih videospotova u prvoj polovici godine po izboru portala Before After. Utjecaj na Tamarin pristup vizualnoj estetici imalo je razno okruženje kojim se kretala – preko zborova, kazališnih uloga sve do studija Menadžmenta u produkciji kazališta, radija i kulture na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu.

Iako je glazba koju tam trenutno stvara inspirirana izvođačima kao što su The Weeknd, Abra, Drake i Banks, njene je prve kantautorske korake obilježio utjecaj alt-rocka. Prvu pjesmu napisala je sa 16 godina, kad je sama počela učiti svirati akustičnu gitaru, a kao veliku prekretnicu u načinu oblikovanja glazbenih ideja ističe prijelaz na klavir, instrument koji je danas nezamjenjiv dio njenog stvaralaštva i uz kojeg uglazbljuje svoje ideje: „Kada pišem pjesmu, najčešće imam osjećaj da ona već postoji, a moj zadatak je da pronađem oblik u kome ona treba biti izvedena.“

2019. godine tam počinje nastupati s hip hop kolektivom Zicer Inc, s kojim se uživo predstavila publici na festivalima Nisville i Belgrade Beer Fest, a upravo su članovi ovog kolektiva, Mihajlo Đorović (Summer Deaths) i Nikola Stanojević (Nihil), zajedno s njom najzaslužniji za njenu glazbu.

Tam će u Hrvatskoj premijerno nastupiti 5. rujna, na drugi dan zagrebačkog glazbenog festivala Drito iz MSU-a. Festivalske ulaznice u pretprodaji su dostupne po cijeni od 150 kuna, a dnevne po cijeni od 90 kuna. Prodajna mjesta su Rockmark, Dirty Old Shop i Garica.