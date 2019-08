Ove godine Sonus je nastavio suradnju s Viberom kako bi pojačali cijelo Sonus iskustvo uz ekskluzivan sadržaj i nagrade.

Posjetitelji Sonus festivala mogu saznati sve najbitnije informacije o festivalu putem chat bota i uživati u ekskluzivnom sadržaju dostupnom u Sonus festival Community grupi na Viberu i to sve na svom mobilnom telefonu. Uskoro u Sonus Community grupi, koja trenutno broji više od 68 tisuća fanova i čiji broj raste iz dana u dan, fanovi mogu očekivati i ekskluzivne intervjue s izvođačima Sonus festivala.

Proglašen najboljim hrvatskim festivalom 3 godine zaredom prema izboru nagrada “Ambassador” i 3 godine zaredom svrstan među 10 najboljih svjetskih festivala prema izboru časopisa Resident Advisor za mjesec kolovoz, Sonus će se od 18. do 23. kolovoza održati na otoku Pagu. Tijekom 5 dana i 5 noći, u četiri open-air kluba, svjetska elita elektroničke glazbe pripremit će nezaboravan provod desecima tisuća posjetitelja koji svake godine dolaze iz čak 65 zemalja svijeta na Sonus. Ove godine program čini više od 70 izvođača, uključujući Black Coffee, Amelie Lens, Solomuna, Maceo Plexa, Richie Hawtina, Charlotte De Witte i mnoge druge. Prije festivala, u Noa Beach klubu održat će se i pre-party i party otvorenja, 16. i 17. kolovoza uz Hot Since 82, Mind Against i Fuse kolektiv. Ulaznice su dostupne u pretprodaji: https://we-love-sound.com/tickets/

Rakuten Viber je dio Rakuten Inc. poduzeća, svjetskog lidera u e-trgovini I financijskim uslugama. Viber je službeni komunikacijski kanal nogometnog kluba Barcelona, i službena instant messaging i calling aplikacija NBA košarkaškog kluba Golden State Warriors. Viber broji više od milijardu korisnika te je najpopularniji u srednjoj i istočnoj Europi, Rusiji, Bliskom Istoku i nekim azijskim tržištima što se potpuno slaže u Sonusov imidž festivala s međunarodnom publikom.

Priključite se Sonus kanalima na Viberu:

Sonus stickeri: https://vb.me/72064a

Sonus Community: https://vb.me/78c73b

Sonus Chat Bot: https://vb.me/402142