Humanitarni online događaj pod nazivom THE BEAT GOES LIVE omogućit će slušateljima da kupnjom ulaznica i slanjem donacija podrže klubove, promotore te glazbene udruge i organizacije diljem svijeta.

Od 19. do 21. ožujka, u trajanju od 48 sati, putem Paarti online platforme, održat će se povijesni prvi humanitarni prijenos uživo iz 13 najboljih svjetskih klubova, od Brazila, Japana, Sjedinjenih Američkih Država, Urugvaja, pa i Hrvatske, u svrhu podrške industriji elektroničke glazbe.



Noa Beach Club sa Zrća, koji je jedan od najboljih hrvatskih klubova, te se godinama nalazi na ljestvici top 100 klubova u svijetu, udružio je snage zajedno s We Love Sound, organizatorima međunarodnog događaja We Love Sound Open Air Zagreb i jednim od organizatora svjetski poznatog festivala Sonus, koji je nekoliko godina proglašen kao najbolji u Hrvatskoj, kako bi predstavili Hrvatsku i našli se uz bok najveće kreme svjetskih klubova.



Humanitarni online događaj pod nazivom THE BEAT GOES LIVE omogućit će slušateljima da kupnjom ulaznica u iznosu od 37 kuna i slanjem donacija podrže klubove, promotore te glazbene udruge i organizacije diljem svijeta.



Na ovom jedinstvenom online eventu nastupit će neka od najvećih svjetskih imena elektroničke glazbe, a sudjelovanje su potvrdili klubovi Ambasada Gavioli (Izola, Slovenia), Cavo Paradiso (Mykonos, Greece), Club der Visionaere (Berlin, Germany), Egg (London, UK), D-EDGE (San Paolo, Brazil), H0L0 (New York, USA), Noa Beach Club (Zrce, Croatia), Nordstern (Basel, Switzerland), Phonotheque (Montevideo, Uruguay), Super Dommune (Tokyo, Japan), Tenax (Firenze, Italy), Versuz (Hasselt, Belgium) i tajna lokacija koja će biti otkrivena uskoro.



Glazbena industrija jedna je od financijski najpogođenijih industrija tijekom trajanja svjetske pandemije Covid-19 virusom. Uslijed nemogućnosti održavanja događaja diljem svijeta, veliki broj klubova, festivala, ljudi zaposlenih u glazbenoj industriji, kao i raznih glazbenih udruga i organizacija, nije bio u mogućnosti obavljati svoju djelatnost. Tim povodom razni organizatori su posegnuli za drukčijim vidom djelovanja koji se odvija online, dok željno iščekuju otvaranje i početak rada za što se pripremaju mjesecima unaprijed.



“Jedinstvo i globalna suradnja koju osjećamo u ovom projektu dugo će se pamtiti. Svi vrijedno radimo na tome da slušateljima i fanovima diljem svijeta priuštimo kvalitetan program i zabavu na revolucionaran način. Glazba i ples su nam svima zasigurno unijeli u život mnogo sreće, ali često zaboravimo koliko ljudi stoji iza toga. Odlučili smo se pridružiti ovoj inicijativi jer je proizašla iz iskrene želje da se nastavimo družiti, te stvarati prijateljstva, ljubav i uspomene za cijeli život. Srećom, tehnologija nam to danas omogućava, a ovaj projekt će “live stream” podići na sasvim novu i dosad neviđenu razinu. Također, kroz ovaj projekt smo odlučili podržati Klubskascena.hr, domaći news portal koji već 20 godina prati elektroničku plesnu scenu i kulturu općenito” – poručuju iz Noa Beach Cluba i We Love Sounda.



Paarti platforma nudi slušateljima jedinstveno i revolucionarno online party iskustvo u želji da dočara osjećaj najbliži onom uživo. Organizatori streama objašnjavaju da platforma nudi interakciju sudionika prijenosa u kojem jedni drugima mogu kupiti piće, komunicirati međusobno, te se zbližiti putem glazbe na virtualnom plesnom podiju.