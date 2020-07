Tanja Žagar je vodeća slovenska pjevačica čija uspješna karijera traje već 25 godina, a u suradnji s našom Klapom Šufit snimila je novi singl.

Splitska klapa Šufit u novom spotu ostvarila je suradnju s vodećom slovenskom pjevačicom Tanjom Žagar, čija karijera traje već 25 godina. Autor je glazbe "Za cili život" Vinko Didović, tekst su napisali Ružana Kovač i Vinko Didović, dok su aranžman napravili Igor Ivanović i Vinko Didović.

Iskrena, emotivna i poletna, pjesma je obećanje vječne ljubavi i sigurni smo da će se mnogima na prvo slušanje uvući pod kožu. A takvoga je stajališta koautor pjesme i voditelj klape Vinko Didović:

"Ljubav je stalna inspiracija u mojim pjesmama, emocija koja najsnažnije pokreće moju glazbenu maštu. Presretan sam što smo okupili ekipu talentiranih ljudi koji su dali sve od sebe da ova predivna ljubavna pjesma zasja u najboljem svjetlu: moja klapa Šufit, sjajna Tanja Žagar, glazbeni čarobnjak Igor Ivanović, moja prijateljica Ružana Kovač i majstor spota Željko Petreš. Pred nama je jedna lipa ljubavna priča!"

Tanja Žagar je vodeća slovenska pjevačica čija uspješna karijera traje već 25 godina. Uz brojne muzičke i ostale nagrade, kao što su sedam Gonga popularnosti, dva Viktora za izvođača godine, u prošloj godini u najpopularnijoj emisiji slovenske komercijalne televizije „Ples za zvijezdama“ osvojila Veliki globus. Trenutno priprema svoj šesti album, na kojem će uvrstiti i pjesmu "Za cili život", što je Tanjin prvi duet s klapom.

Kadrovi Splita prožimaju spot u kojem su glavni glumci Tanja i Teo Bikić, 2. tenor klape. Tanji je ovakav klapski spoj bio velika želja i priznaje da joj je pjesma već prirasla srcu:

"Oduvijek mi je bila želja surađivati s klapom. Kad sam prvi put čula pjesmu "Za cili život", koju mi je poslao gospodin Vinko Didović, u trenutku sam se oduševila i rekla "To je to!". To je jedna od mojih najromantičnijih pjesama. Puna je čežnje, čiste ljubavi i sentimenta. Svaki put kad je iznova slušam, uvijek me dirne. A otkada smo u prelijepom Splitu snimili predivan videospot, u meni su se probudile još jače emocije. Suradnja s klapom Šufit i cijelom ekipom na čelu s režiserom Željkom Petrešom bila mi je zaista jako ugodna i nadam se da ćemo uskoro nešto slično ponoviti".

Veliki je hit na pomolu, vjerujte nam. Što drugo reći nego da očekujemo da pjesma ima isti broj milijunskih pregleda na YouTubeu kao i poznata Šufitova "Ne diraj moju ljubav".