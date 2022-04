Spektaklom na Šalati najavljeni Pula, Rijeka, Zadar i Zagreb kao domaćini vrhunskim događajima.

Hrvatski festivalski brend BSH ove će proljetno – ljetne sezone srušiti sve rekorde. Spektaklom na zagrebačkoj Šalati započela je nova sezona BSH događanja. Izvrsna energija tisuća rasplesanih gostiju, nakon popuštanja mjera, znak su optimizma. Više od deset velikih glazbenih događaja očekuje nas ovog proljeća i ljeta u brojnim hrvatskim gradovima. Nakon popuštanja mjera očekuje se rekordna posjećenost na prestižnim lokacijama u Puli, Rijeci, Zadru i Zagrebu.



“Vraćamo se maksimalnom kapacitetu svih lokacija. Veseli nas što ćemo ponovno moći svi zajedno uživati u vrhunskim glazbenim događanjima. Slike s povijesnih i svjetski zanimljivih destinacija dodatno će Hrvatsku ucrtati na jednu od glazbeno najzanimljivijih zemalja ovog ljeta!” – ističe Drago Vukelić iz BSH Events.

PR Foto: PR



Nakon Šalate, na Medvedgradu ćemo plesati 21. svibnja i 18. lipnja. Već tradicionalni BSH Island Festival na rasporedu je od 29. lipnja do 3. srpnja na Pagu. Na tvrđavi na Trsatu iznad Rijeke brojni gosti zabavljat će se 15. srpnja, a kraj mjeseca rezerviran je za Zadar Sunset Festival od 30. srpnja do 2. kolovoza.



Po prvi puta BSH sredinom kolovoza gostuje u Puli u Cave Romana što će zasigurno izazvati veliku pažnju kako regionalnih, tako i svjetskih medija. Jesen je pak rezervirana za zagrebačke partije i to u Muzeju suvremene umjetnosti, Halloween party u Jadran Filmu te posebno slavlje devetog rođendana 17. studenog.



Uz sve navedeno, broj posjetitelja na BSH glazbenim događanjima ovog bi ljeta mogao preći ukupnu brojku od 150 tisuća, pa ga svakako svrstava u najbolji hrvatski festivalski brend.



Ulaznice za sva događanja mogu se kupiti u sustavu Entrio.hr

