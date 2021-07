DJ zvijezde Da Tweekaz, Brennan Heart, Imanbek i Harris&Ford, samo su neka od imena koja dolaze na Pag da nas zabave, naravno u skladu s epidemiološkim preporukama i okvirima.

Hrvatski tim stručnjaka iz nekoliko područja organizira prvi DAO festival u svijetu za koji će se ulaz plaćati kriptovalutama. Noa Beach Club sa Zrća domaćin je Circus Maximus festivalu od 8. do 13. kolovoza, a koji će zasigurno mijenjati festivalsku scenu i njenu organizaciju u smislu kojeg poznajemo. DJ zvijezde Da Tweekaz, Brennan Heart, Imanbek i Harris&Ford, samo su neka od imena koja dolaze na Pag da nas zabave, naravno u skladu s epidemiološkim preporukama i okvirima.



DAO ili Distributed Autonomus Organisation je organizacija koja se provodi kroz pravila kodirana u pametnim ugovorima. DAO se mogu organizirati oko zajedničkog cilja ili interesa. Iako je danas većina DAO-a usmjerena na financije, sve više timova istražuje mogućnosti u drugim industrijama (primjeri su dobrotvorni rad, zajedničko kupovanje umjetnina itd.).



„Ono što istražujemo je kako glazbeni festival može biti organiziran na DAO način, tako da dopuštamo svima zainteresiranima da posjeduju i upravljaju glazbenim festivalom. U našem slučaju postojat će pametni ugovor koji drži budžet festivala!“ – otkriva informatički stručnjak Nikola Jokić i dodaje: „Članovi Glazbenog festivala DAO moći će odlučiti gdje će se i kada održati sljedeći festival, koji će DJ svirati, koliko će svaki umjetnik biti plaćen. Na taj način kupac nije samo kupac, već i sudionik kojem je omogućeno da utječe na smjer glazbenog festivala!“



Ovo je veliki iskorak za festivalsku scenu u svijetu, a Hrvatsku ovaj projekt stavlja u lidersku poziciju. Ovaj mehanizam omogućuje postizanje optimalne cijene koju je kupac spreman platiti - u određenom smislu - ovim mehanizmom tržištu se dopušta da pronađe optimalnu cijenu za festival. Ulaznice koje se kupuju rano jeftinije su, a posljednje prodane ulaznice su veće. „Slijedeći tehničke standarde novih, decentraliziranih financija, postajemo dijelom većeg ekosustava - dopuštajući drugim projektima da se integriraju s našim mehanizmom prodaje karata i na taj način proširimo publiku kojoj možemo pristupiti. Upravo iz tog razloga, odlučili smo napraviti besplatni softver otvorenog koda, kojeg može koristiti bilo tko na svijetu za svoje događaje i prodaju ulaznica. Važno je dodati da za svaku kupnju, osoba dobiva NFT Ticket, što je zapravo trajni digitalni zapis koji ima svoju vrijednost, te ostaje kupcu i nakon festivala“ – pojašnjava Nikola Jokić.



„Inspiracija za Circus Maximus potekla je od drevnog rimskog stadiona i masovnog zabavišta u Rimu za vrijeme „ludija“, što su zapravo bile javne igre koje su sponzorirali vodeći Rimljani u korist rimskog naroda. Trajale su od jednog dana do spektakularnih proslava na više mjesta održanih tijekom nekoliko dana! To nas je podsjetilo na formu festivala, te smo odlučili napaviti korak dalje u event industriji, i napraviti svojevrsnu revoluciju. Čeka nas još mnogo izazova, ali želimo da svi sudionici budu dio umjetnosti, da je zajedno stvaraju i oblikuju“ – ističe Josipa Žižić, voditeljica marketinga Noa grupe. U stručnom timu festivala su još i jedan od osnivača Noa grupe Ivan Jokić, dizajner Aldo Stošić, te glazbeni menadžer Saša Đurđević.



Trepćuća svjetla, senzacionalne scenske predstave i prelijepe Noine plesačice u kostimima koji ostavljaju bez daha, čekaju nas da provedemo još jedno nezaboravno ljeto s Circus Maximusom na Zrću. Ulaznice za Festival mogu se kupiti u sustavu Entrio.hr, a NFT ulaznice na Noinom webu: https://www.noa-zrce.com/en/events/circus-maximus i Circus Maximus web app. https://tickets.circusmaximusfestival.com/welcome.